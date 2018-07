Vrije modemkeuze voorlopig uitgesteld tot eind dit jaar

Lange tijd was het de verwachting dat de regels rond vrije modemkeuze een dezer weken van kracht zouden zijn. Maar nu blijkt dat het nog tot eind dit jaar, of zelfs langer, kan duren voordat consumenten zelf mogen kiezen welk modem meegeleverd wordt bij hun internetabonnement.

Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in zijn jaarverslag netneutraliteit (pdf). In dat verslag kijkt de ACM vooruit naar het komende jaar. De komende tijd moet de Beleidsregel netwerkaansluitpunt in werking treden. Dat zou oorspronkelijk ergens halverwege dit jaar het geval zijn, maar het moment is flink uitgesteld.

Zelf kiezen

In het jaarverslag lezen we dat “door deze Beleidsregel […] duidelijkheid [ontstaat] over de uitleg van een netwerkaansluitpunt”. Die duidelijkheid maakt het mogelijk om vrije modemkeuze voor eindgebruikers af te dwingen. Kortom: vanaf het moment dat de Beleidsregel van kracht is, mogen consumenten zelf kiezen welk modem meegeleverd wordt bij hun abonnement.

Het moment dat de nieuwe beleidsregel van kracht is, is echter uitgesteld. Dat komt doordat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog werkt aan een definitieve versie van de regel, zodat er geen uiteenlopende interpretaties meer mogelijk zijn. Dat was eerder wel het geval, waardoor sommige providers dwarslagen. Daar zal, met de definitieve versie, verandering in moeten komen.

Andere speerpunten

In het rapport omschrijft de ACM ook enkele andere speerpunten voor de komende periode, die tot 30 april 2019 duurt. Zo moet BEREC eindelijk uitgerold zijn. Dat is een methode die in ontwikkeling is om internetsnelheden te meten. Eind 2019 moet de ontwikkeling hiervan afgerond zijn; de ACM is hierbij nauw betrokken.

Ook is het de verwachting dat het hoger beroep van Bits of Freedom inzake Datavrije Muziek dit jaar nog afgerond wordt. Die zaak dient momenteel bij de rechter in Rotterdam. Verder wil de ACM de komende tijd ervoor blijven zorgen dat “eindgebruikers kunnen kiezen uit de beste en nieuwste diensten”.