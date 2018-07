Google presenteert Jib: tool om containers en Java-code samen te laten werken

Google heeft de nieuwe open-source tool Jib uitgebracht, die erop mikt om software-containers en de Java programmeertaal beter samen te laten werken. De twee technologieën worden al langer breed toegepast voor applicatieontwikkeling, de lancering van deze tool speelt daar op in.

Google Cloud Platform meldt de lancering van de tool op zijn website. Java wordt gebruikt om zakelijke software te schrijven en containers zijn populair om applicaties te laten werken in verschillende soorten infrastructuren. Een tool als Jib is dus een mooie manier om Java-toepassingen en containers naadloos samen te laten werken.

Uitpakken Java-code

Google heeft Jib dan ook gebouwd met de intentie om het uitpakken van Java-code in containers eenvoudiger te maken. De traditionele manier om Java-code in een container te verpakken is tijdrovend en een ingewikkeld proces. Zo moet de Docker-engine voor containers geïnstalleerd worden en moet de ontwikkelaar vervolgens instructies in een Dockerfile schrijven. Die instructies definiëren hoe een applicatie gebouwd moet worden en daarna kan het geheel pas in een container geplaatst worden.

Jib vat dat hele proces samen tot één stap. Ontwikkelaars hoeven volgens Google niks met Docker te doen en kunnen uitzoeken hoe een applicatie gebouwd kan worden, zonder daar specifiek instructies voor te maken. In plaats van een Dockerfile, analyseert de software data uit de ontwikkelomgeving van de gebruiker.

Gelaagd systeem

Jib verzamelt informatie om software-componenten tot lagen om te bouwen. Als een ontwikkelaar dus een applicatie van een update voorziet, dan herbouwt de tool enkel de relevante laag. Daarmee hoeft dus niet de hele code opnieuw onder handen genomen te worden en is de ontwikkeltijd idealiter een stuk korter.