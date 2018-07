Ontwikkelaars: Windows Store-apps mogen niet langer externe content downloaden

Microsoft wil dat uiteindelijk alle programma’s via de Windows Store gedownload worden. Daarvoor heeft het bedrijf allerlei initiatieven om dit ook daadwerkelijk te stimuleren en met succes. Maar nu lijkt het erop dat beleid van Microsoft zelf die plannen wel eens in de weg kan staan.

Vandaag meldt de ontwikkelaar van Monocle Giraffe, die gebruikers toestaat om door Imgur te browsen, op Reddit dat Microsoft een deel van zijn app geweigerd heeft. Dat komt omdat hij zijn gebruikers niet mag toestaan binnen de app content naar hun computer te downloaden. In zijn geval gaat het vermoedelijk om foto’s en video’s die van Imgur afkomstig zijn.

Geen downloads

In zijn post op Reddit schrijft Akshay Zade, de ontwikkelaar van Monocle Giraffe, dat hij een update indiende voor de Windows Store-versie van zijn app. Daarin kreeg hij te horen dat “het apps niet langer toegestaan is om downloads te maken”. Als gevolg daarvan moet hij de downloadfunctionaliteit in zijn geheel uitschakelen.

In de mail die Zade daarover kreeg van Microsoft, valt te lezen dat “apps de veiligheid van gebruikers niet in gevaar mogen brengen” Kortom: “apps mogen geen downloads in-app of via links in de metadata inzetten”. Zade is niet de enige ontwikkelaar die een dergelijk bericht kreeg van Microsoft; ook de maker van de Mojave Dynamic Desktop-app laat weten een soortgelijk bericht te hebben gekregen van Microsoft.

Potentieel problematisch

Dat is potentieel problematisch, want het downloaden van data is voor veel apps van cruciaal belang. Het Microsoft Store-beleid verbiedt het downloaden van code en extensies die de opzet van een app drastisch veranderen wel, maar niet het downloaden van externe content.

De vraag is dus wat Microsoft voor ogen heeft met dit beleid. Het zou de mogelijkheden van ontwikkelaars drastisch inperken, waarmee het ineens weer minder aantrekkelijk wordt om een app exclusief naar de Windows Store te brengen.