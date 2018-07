Plug-in van VMware en Google vergroot automatiseringsopties vRealize

Google en VMware introduceren nieuwe mogelijkheden voor VMware’s vRealize-aanbod. Dit resulteert in een previewversie van een nieuwe plug-in voor de vRealize Orchestrator-tool, alsmede ondersteuning voor Google Cloud Platform-resources in de vRealize Automation-suite.

Voordat we de nieuwe functionaliteiten in kaart brengen, is het handig om te weten waar de twee oplossingen voor dienen. vRealize Orchestrator is een feature van VMware’s vCenter-product waarmee andere VMware-producten geautomatiseerd worden, waaronder het vSphere-virtualisatieplatform en de vCloud-suite.

Ook het softwareplatform vRealize Automation richt zich op automatisering, en is specifiek ontworpen om IT-beheerders te helpen met het bouwen en beheren van heterogene hybride clouds. Het wordt gebruikt voor taken zoals IT-infrastructuurpersonalisering, resource-provisioning, configuratie en automatisering van applicatielevering en containermanagement.

Uitbreiding

VMware legt uit dat de nieuwe plug-in het mogelijk maakt te beginnen met de provisioning van virtual machines (VM’s) en storage op Google Cloud. Daarnaast kunnen gebruikers blauwdrukken publiceren voor hun self-service catalogus, waaronder Google Compute VM’s en storage buckets.

Google heeft ook een blog gepubliceerd om de mogelijkheden te omschrijven. Deze partij geeft aan dat veel klanten zitten te wachten op de plug-in, aangezien gebruikers van Google Cloud die hybride omgevingen draaien ook on-premise VMware software gebruiken. Daardoor zijn zij op zoek naar het vereenvoudigen van provisioning, de mogelijkheid tot end-user self service en compliance met IT-regels.

De bedrijven omschrijven een aantal gebruikstoepassingen voor de plug-in. Hierbij valt te denken aan het aanpakken van wereldwijde zakelijke behoeftes in de nieuwe Google Cloud-regio’s Finland, Mumbai en Singapore.

Met de plug-in kunnen gebruikers tevens grootschalige applicaties definiëren, waarbij vRealize Automation gebruikt wordt om ze in te zetten op Google Compute Engine. De Compute Engine gebruikt vervolgens zijn load balancing- en automatische schaal-mogelijkheden. Daarnaast krijgen gebruikers met de plug-in toegang tot de Compute Engine’s Nvidia Tesla P100-GPU’s, om het trainen van machine learning-modellen te versnellen.

Beschikbaarheid

Geïnteresseerden kunnen early access aanvragen via de website, later volgt een uitgebreide release op de VMware Solutions Exchange. Google hint tevens naar uitbreiding van de ondersteuning naar andere GCP-producten, waaronder Cloud TPU’s. De komende maanden volgen meer details.