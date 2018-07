Apple voegt nieuwe partners toe aan Business Chat-ecosysteem

Sinds iOS 11.3 kunnen Apple-gebruikers Business Chat inschakelen in de V.S. voor vragen, ondersteuning en om transacties over te maken via iPhone, iPad en Apple Watch. De dienst lanceerde met verschillende partners. Vandaag voegt het er vijf nieuwe toe.

Apple toonde Business Chat ongeveer een jaar geleden als een tool om zaken te doen via de Apple Berichten-app. Als onderdeel van iOS 11.3 (beschikbaar eind maart) kunnen Apple-gebruikers gebruik maken van verschillende Apple-diensten. Bij de lancering in de V.S. waren LivePerson, Salesforce, Nuance en Zendesk de eerste die van de dienst gebruik maakten.

Niet in Europa

Vandaag kan Apple vijf nieuwe partijen toevoegen aan zijn Business Chat ecosysteem: Cisco, eGain, Kipsu, Lithium en Quiq.

Voor je op zoek gaat naar Business Chat in Europa: het is hier voorlopig nog niet beschikbaar. Apple heeft eind juni op het Cannes Lions-festival heel kort de dienst geactiveerd als conciërge-service voor genodigden, maar daarna is Business Chat opnieuw verdwenen. Er is nog geen duidelijkheid wanneer de dienst breed wordt uitgerold in Europa.

Ontwikkelaars

Met Business Chat kunnen gebruikers winkels en diensten vinden via Safari, Maps, Spotlight en Siri. Daarnaast kunnen gebruikers aankopen betalen via Business Chat met Apple Pay en afspraken plannen voor leveringen met de ingebouwde plannings-app.

Ondanks dat de dienst nog niet in Europa beschikbaar is, kunnen ontwikkelaars vandaag al aan de slag met Business Chat. Via deze link kan je jezelf als ontwikkelaar aanmelden bij Apple om de nieuwste functies te proeven.

Wie de volledige introductie van Business Chat wil herbekeken op de WWDC17-ontwikkelaarsconferentie voor meer informatie, kan hier terecht.