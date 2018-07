Google brengt zoekmachine via Cloud Search naar zakelijke servers

Google komt met een manier om zijn zoektechnologie naar bedrijven te brengen. Het gaat om een spirituele opvolger van de ‘search appliance’, een server die bedrijven ertoe in staat stelde om de zoekhulpmiddelen van Google naar de data achter hun firewalls te brengen. Die toepassing bestaat niet meer, maar krijgt nu dus een opvolger.

Het gaat om een update van Cloud Search, die vandaag is uitgebracht. Google Cloud Search indexeerde tot dusverre enkel G Suite-data, maar is er nu toe in staat om ook de gegevens van diverse toepassingen en diensten van derde partijen te gebruiken. Daarmee is Cloud Search vooral ook erg nuttig voor grote bedrijven, die willen dat al hun data doorzoekbaar is voor medewerkers.

Alles doorzoekbaar maken

“In essentie nemen we alle expertise van Google in het vinden van informatie, en passen we die toe op al je zakelijke content”, aldus Google in een statement. Een van de lanceerklanten is Whirlpool, dat zijn eigen zoekportal heeft gebouwd met behulp van de vernieuwde mogelijkheden van Cloud Search. Aan de hand daarvan is het nu mogelijk voor personeel van Whirlpool om de meer dan twaalf miljoen documenten uit meer dan twaalf diensten van Whirlpool te doorzoeken.

Het gaat er volgens Google om dat personeel toegang krijgt tot alle informatie van heel het bedrijf. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt op het type data; zo worden databases, maar ook gegevens uit verouderde productiviteitstools allemaal beschikbaar gemaakt in één index. Dat laatste is enkel mogelijk dankzij een adapter die Google ontwikkeld heeft.

Die adapter zal het gat tussen diensten van derde partijen en Cloud Search moeten overbruggen. De gedachte is dat er steeds meer verschillende diensten ondersteund worden. Op die manier moet de clouddienst uiteindelijk net zo goed werken als de gewone zoekmachine van Google.

Voorlopig is Cloud Search enkel beschikbaar voor een selecte groep gebruikers. Maar mettertijd zullen alle G Suite-gebruikers hem ook kunnen gebruiken. Ook wordt Cloud Search uiteindelijk een standalone-dienst.