Samsung onthult Galaxy Tab S4 met focus op productiviteit

Samsung zal binnenkort de Galaxy Tab S4 beschikbaar maken, een nieuwe 2-in-1 Android tablet die de productiviteit belooft te vergroten. De DeX-modus en S Pen gaan ervoor zorgen dat de tablet interessant is voor zakelijk gebruik, terwijl ook entertainment tot zijn recht komt.

In de DeX-modus is de Galaxy Tab S4 te gebruiken als een pc. Dit door de tablet met een HDMI-adapter aan te sluiten op een groot scherm. Hierna kunnen gebruikers multitasken, vensters vergroten en verkleinen en content van de ene app naar de andere slepen. Zowel Android- als Microsoft Office-apps zijn in de modus te gebruiken.

Door DeX is de tablet dus eigenlijk te gebruiken als tweede scherm. Dit maakt samen met collega’s aan dezelfde documenten werken en aanpassingen in real-time eenvoudiger. Samsung bood overigens al een DeX-dockingstation voor smartphones, waarmee de telefoon als desktop gebruikt kan worden.

De tablet wordt ook voorzien van Samsungs S Pen. Met deze stylus moet schrijven en tekenen op de tablet zo natuurlijk mogelijk aanvoelen. De tool is eveneens bedoeld om de productiviteit te verbeteren. Denk daarbij aan het maken van aantekeningen, schetsen, navigeren en vertalen. Ook kan de gebruiker met de S Pen via Samsung Live Message gepersonaliseerde teksten in zijn eigen handschrift versturen.

Specificaties en beschikbaarheid

De Galaxy Tab S4 heeft een 10,5-inch scherm met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 835 SoC, waarvan vier kernen geklokt op 2,35 GHz en vier kernen geklokt op 1,9 GHz. Het werkgeheugen komt uit op 4 GB, terwijl de opslag van 64 GB uitbreidbaar is met microSD.

Samsung rust de tablet uit met vier speakers met Dolby Atmos surround sound. Verder vinden we nog een 13MP-camera aan de achterkant en een 8MP-camera aan de voorkant. In combinatie met Android 8.1 en tot 16 uur batterijduur, belooft de tablet ook met entertainment uit de voeten te kunnen.

De Samsung Galaxy Tab S4 is vanaf 24 augustus verkrijgbaar in een wifi- en een LTE-versie, voor respectievelijk 699 euro en 759 euro.