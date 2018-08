Amazon haalt producten met Nazi-symbolen van website

Amazon besluit naar aanleiding van kritiek meerdere producten van zijn website te halen, meldt onder andere New York Times. Het betreft voorwerpen die nationalisme promoten of voorzien zijn van Nazi-symbolen. In de aanvankelijke oproep werd gesproken over het verspreiden van “witte suprematie, antisemitisme en islamofobie”.

Congreslid Keith Ellison van Minnesota voerde de druk op Amazon op, toen hij middels een brief reageerde op de zorgen van de Southern Poverty Law Center. Deze partij constateerde dat er witte nationalistische literatuur verkocht wordt op de website. Een uitgebreid rapport genaamd “Delivering Hate: How Amazon’s Platforms Are Used to Spread White Supremacy, Anti-Semitism and Islamophobia” uitte eveneens kritiek op het verspreiden van haatzaaiende producten.

Verschillende producten voor jong publiek

De lijst met producten met dergelijke uitingen is vrij groot. Hierin vinden we bijvoorbeeld een “hangman’s noose decal”, een ophang-symbool dat in de Verenigde Staten gebruikt wordt tegen gekleurde Amerikanen. Ook was er een confederaal kostuum voor kinderen te vinden. Er waren tevens veel voorwerpen op de website met Nazi-symbolen. Hierbij valt te denken aan een Duitse SS-officierszwaard met een logo van de SS.

Het rapport vindt het vooral zorgelijk dat veel van de producten, het speelgoed, de kleren en de boeken gericht zijn op het beïnvloeden van erg jong publiek. Ellison is verontrust over het feit dat een dergelijk machtig bedrijf de opkomst van haatgroepen in Amerika materieel voedt. Bovendien vraagt hij zich af hoeveel winst Amazon met de verkoop binnenhaalde.

Richtlijnen

Amazon heeft uiteraard een publieke reactie afgegeven rondom de ontwikkelingen. Het bedrijf zegt dat verkopers moeten voldoen aan de richtlijnen. Dit betekent dat producten die haat, geweld, racisme of religie-intolerantie promoten van de website gaan. Zodra er ook maar een teken van een overtreding is, gaat het bedrijf over tot onderzoek. Naar aanleiding van de brief van Ellison bekeek Amazon eveneens wat er aan de hand was, waarna de voorwerpen offline gingen.