Nog een nieuwe editie van Windows 10 op komst

Microsoft werkt aan weer een nieuwe editie van Windows 10. Er zijn al edities als Windows 10 Pro, Pro Education en Pro for Workstations, maar komt binnenkort naar het schijnt ook een Windows 10 Enterprise for Remote Sessions aan. Naar het schijnt wordt deze nieuwe editie van het besturingssysteem in de herfst al gelanceerd, met Redstone 5.

Dat lezen we op de site ZDNet, die zich weer baseert op een tweet van Tero Alhonen. Hij testte een recente Windows 10 Redstone 5 Insider-versie, build 17713 om precies te zijn, en zag bij de versies van het besturingssysteem de nieuwe naam staan. Uiteraard installeerde hij die versie van Windows 10 ook vervolgens.

Windows 10 Enterprise for Remote Sessions pic.twitter.com/rRtjJzHJV7 — Tero Alhonen (@teroalhonen) August 1, 2018

ZDNet contacteerde Microsoft vervolgens om uit te zoeken wat Enterprise for Remote Sessions precies inhield. Een woordvoerder had daar uiterst weinig over te vertellen, behalve dat het bedrijf “niets anders te delen heeft op dit moment.” Maar het gerucht dat er een nieuwe versie van de software komt, gaat al langer rond.

De Windows 10 Enterprise for Remote Sessions zou ontwikkeld zijn om remote desktop en remote application diensten mogelijk te maken, zonder dat mensen daar een speciale Windows Server voor nodig hebben. Volgens Alhonen kon hij tien sessies tegelijk laten draaien, zonder dat het daarvoor nodig was om Windows Server te gebruiken.

Meer bij Redstone 5

De verwachting is dat er meer bekend wordt gemaakt bij de lancering van Redstone 5. Dat is de volgende grote feature-update van Windows 10, die in de herfst verwacht wordt. Deze nieuwe versie van het besturingssysteem zou voor meer integratie met verschillende apparaten zorgen. Zo zou informatie die gekopieerd wordt en in het klembord komt te staan, ook in de cloud worden gezet, om op andere apparaten te kunnen plakken.

Daarnaast zijn er momenteel vooral updates voor browser Edge, die meer functies krijgt. Zo kunnen links binnen Outlook in Edge geopend worden en zal een video die automatisch afgespeeld wordt geblokkeerd worden. Verder krijgt Windows 10 in Redstone 5 integratie met SwiftKey.