VMware Cloud on AWS verlaagt instapprijs met 50 procent

Op de VMworld-conferentie in Las Vegas heeft VMware een lagere instapprijs aangekondigd voor Cloud on AWS. In totaal gaat het om een verlaging van 50% dankzij kleinere configuraties voor productieworkloads.

De verlaagde instapprijs betekent echter niet dat de prijzen van VMware Cloud on AWS dalen. Klanten kunnen nu goedkoper instappen met een minimum van drie hosts. Er geldt wel tijdelijk een promotie van drie host clusters voor de prijs van twee tot begin november.

Applicaties

VMware Cloud on AWS draait VMwares enterprise class software-defined data center (SDDC) in de AWS cloud. Klanten kunnen hierop applicaties draaien over public, private of hybrid cloud-omgevingen. VMware vSphere, VSAN en NSX draaien allemaal op de AWS cloud. De service is geoptimaliseerd om te draaien op de specifieke, bare metal AWS-infrastructuur.

Daarnaast kondigt VMware ook nog de integratie van NSX met AWS Direct Connect voor private on-premise connectiviteit. Het bedrijf laat aan ZDNet weten dat een consistente privéconnectiviteit wil voorzien tussen VMware workloads op AWS en die on-premise draaien. De Direct Connect-optie richt zich tot bedrijven met zware workloads met veel bandbreedte. De VPN-optie biedt privé-connectiviteit over een standaard internetverbinding.

Extra nieuws

VMware geeft voortaan ook klanten de mogelijkheid om het aantal CPU-kernen te specifiëren die ze nodig hebben voor elke workload. Zo kunnen de kosten worden gedrukt omdat je enkel betaalt voor wat je nodig hebt.

AWS zelf heeft ook nog nieuws te melden met de beschikbaarheid van opslag met hogere capaciteit via Amazon Elastic Block Store om klanten meer opties te geven voor een kosten-efficiënte uitrol van opslag-intensieve workloads. De optie zal klanten helpen hun opslag te schalen zonder bijkomende kosten. Beschikbare opslagopties variëren van 15 TB tot 35 TB per host, met incrementele stappen van 5 TB.