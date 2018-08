VMware NSX-update richt zich op implementatie van Virtual Cloud Network

Het VMware NSX (versie 2.3) networking- en security-portfolio zal voorzien worden van verbeteringen, maakt VMware bekend tijdens zijn VMworld-conferentie. De updates helpen gebruikers bij het implementeren van veilige end -to-end softwaregebaseerde netwerkarchitecturen, oftewel Virtual Cloud Network.

Zo breidt NSX-T Data Center 2.3 de multi-cloud networking en security-mogelijkheden uit naar AWS, bovenop Azure en on-premises-omgevingen. Deze connectiviteit, die onafhankelijk is van de onderliggende cloud, helpt gebruikers die actief zijn in verschillende public clouds gebruik te maken van local availability-zones en de diensten van verschillende cloudproviders.

De versie introduceert ondersteuning voor bare matel-hosts, als toevoeging op hypervisor- en container-omgevingen. Dit is inclusief Linux-gebaseerde workloads die draaien op bare matel-servers, alsmede containers die draaien op bare metal-servers zonder hypervisor. Om deze mogelijkheden te ondersteunen biedt NSX-T de Open vSwitch, waarmee elke Linux-host een NSX-T transport-node kan zijn. Hierbij kan IT een overlay-netwerk op de Linux-host vermijden en stateful security-diensten bieden.

Andere onderdelen

Daarnaast wordt de multi-cloud-ondersteuning uitgebreid met support voor NSX-T-technologie in VMware Cloud on AWS-omgevingen. Door deze ondersteuning, waarvan momenteel een preview loopt, zijn gebruikers van VMware Cloud on AWS in staat om microsegmentatie met de gedistribueerde firewall te implementeren en constructies en geavanceerde matching-criteria te groeperen. Denk daarbij aan security-tags in software-defined data centers in VMware Cloud on AWS.

Verder belooft VMware dat NSX-T Data Center 2.3 de installatie, configuratie en het beheer vereenvoudigt met nieuwe deployment workflows en zoekfunctionaliteit voor objecten en events. MSX-T Data Center installeert componenten via een nieuwe workflow en zoekinterface. Het automatiseren van applicatiebeheer over multi-clouds verloopt eenvoudiger indien NSX-T gecombineerd wordt met vRealize Automation 7.5, dat native ondersteuning biedt voor NSX-T aan de vRealize Automation Blueprint-canvas.

Versie 2.3 introduceert tevens nieuwe API’s voor beleid op basis van natuurlijk taalgebruik en declaratieve statements voor security. Administrators kunnen hierdoor beleid ontwikkelen voor datacenters en multi-cloud-infrastructuren.

VMware verwacht NSX-T 2.3 in het derde kwartaal van zijn fiscale jaar beschikbaar te maken. Op 2 november eindigt het kwartaal.