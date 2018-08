OpenStack richt zich met update Rocky op bare metal clouds

De OpenStack Foundation heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn open-source cloud infrastructuur-software. In deze versie, genaamd Rocky, richt het bedrijf zich met name op bare metal clouds. Veel bedrijven draaien hun workloads op dit moment nog met virtual machines, maar de vraag naar containers wordt steeds groter. Daardoor is de mogelijkheid ontstaan om ook containers op bare metal te draaien.

De nieuwe functionaliteiten, zoals het draaien van containers op bare metal servers, zijn onderdeel van het Ironic-project van OpenStack. In dat project zitten alle functies die nodig zijn voor het beheren en automatiseren van dit soort deployments. Daardoor is het mogelijk om de fysieke infrastructuur op dezelfde manier te managen als een virtual machine, aldus TechCrunch. Het voordeel voor bedrijven is dat containers effectiever gebruikmaken van de resources en hierdoor kunnen projecten sneller ontwikkeld worden.

Het project zelf is niet nieuw, maar heeft vanaf vandaag wel user-managed BIOS-instellingen, waarmee onder meer het power-management geconfigureerd kan worden. Ook is er ondersteuning voor RAM-schijven toegevoegd, voor veeleisende computing workloads.

Verder is Magnum, de Open Stack-dienst voor het gebruik van container engines zoals Docker Swarm, Apache Mesos en Kubernetes, nu ook een gecertificeerde installer van Kubernetes. Gebruikers kunnen ervan op aan dat OpenStack en Kubernetes samenwerken zoals verwacht mag worden.

Eigen cloud

OpenStack houdt verder ook rekening met bedrijven die hun eigen private clouds bouwen, bedrijven doen dit vaak omdat ze erg specifieke eisen hebben betreffende de hardware. Denk daarbij vooral aan GPU’s en FPGA’s. Om het eenvoudiger te maken om alsnog OpenStack te kunnen gebruiken, is er een dienst voor lifecycle-management toegevoegd.

Verder komen er eenvoudigere upgrades. Tot nu toe was het lastig om te updaten, waardoor veel bedrijven dit niet snel doen. Met de Fast Forward Upgrade-functie krijgen gebruikers de mogelijkheid om sneller naar nieuwe versies van de software te gaan, ook als ze nog een aantal versies achterlopen.