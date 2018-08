Amazon werkt aan cryptografische oplossingen voor beveiliging van AWS

AWS werkt aan een stel nieuwe cryptografische en op kunstmatige intelligentie gebaseerde tools om de beveiliging voor op cloud gebaseerde diensten te verbeteren. Zo werkt het onder meer aan tools om beveiligingsproblemen op te lossen met automated reasoning.

Die tools worden gemaakt door de Automated Reasoning Group (ARG), meldt TechCrunch. Automated reasoning is een deel van kunstmatige intelligentie dat gebruikmaakt van computerwetenschappen en wiskundige logica. Het doel is om computers te helpen helemaal of vrijwel helemaal zelfstandig te laten redeneren.

Ook registreerde Amazon twee nieuwe handelsmerken voor ARG: Quivela en SideTrail. Quivela wordt door AWS Labs omschreven als een “prototype van een tool om de beveiliging van cryptografische protocollen te bewijzen”.

Ook SideTrail richt zich op cryptografische beveiligingsdiensten. Het gaat onder meer om software voor het monitoren, identificeren, volgen, loggen, analyseren en verifiëren van cryptosystemen, netwerkencryptie-software en computernetwerk beveiligingssoftware. Ook valt het onderzoek en de ontwikkeling van beveiliging en encryptie voor cryptosystemen onder dit handelsmerk.

Tests

In juli begon een klant van AWS bovendien met het testen van cryptografische tools die door ARG ontwikkeld zijn. De tools werden in augustus 2017 beschikbaar gemaakt. Het gaat om Tiros en Zelkova, die access control schemes, beveiligingsconfiguraties en feedbacks van verschillende setups evalueren. Aan de hand daarvan moet de effectiviteit van beveiligingssystemen op verschillende storage buckets bewezen worden.

Amazon weigerde om te reageren op vragen over de trademarks.