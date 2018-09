Qualcomm heeft software gemaakt waarmee de audio op mobiele apparaten verbeterd moet worden. Het gaat specifiek om audio die draadloos verzonden wordt. De software, genaamd aptX Adaptive, moet in de eerste helft van 2019 beschikbaar worden voor Android-apparaten.

De software is een vernieuwde versie van de aptX codec van het bedrijf, wat door veel Android-apparaten gebruikt wordt voor het draadloos streamen van audio. De software wordt onder twee licenties verkocht aan hardware-fabrikanten. Er is een standaard-editie en een HD-versie die geluid met een hogere kwaliteit kan verzenden.

Geluid optimaliseren

De nieuwe software moet die twee versies combineren in één pakket, meldt Silicon Angle. Deze nieuwe codec krijgt toegang tot de kracht van een draadloze connectie, maar kan ook de geluidskwaliteit automatisch aanpassen om de ervaring te optimaliseren.

Luistert een gebruiker bijvoorbeeld naar een podcast in een ruimte met veel andere draadloze signalen, dan wordt het geluid gecomprimeerd om de zwakkere connectie te ondersteunen. Streams kunnen verkleind worden naar 280 kilobits per seconde, wat veel minder is dan de snelheid van de originele versie van aptX.

De software is echter ook in staat om de audio met een bitrate van 420 kilobits per seconde te versturen. Dat is echter onder de snelheid van de HD-editie van de originele variant, die uitkwam op 576 kilobits per seconde. De codec heeft nu echter de mogelijkheid om de bitrate aan te passen naar elk niveau tussen de laagste en hoogste snelheid, om de omstandigheden van de verbinding te ondersteunen.

Latency

Ook wordt de latency voor diverse applicaties verbeterd. Zo heeft een podcast minder last van vertragingen in het netwerk dan een video, waarbij het geluid gelijk moet blijven lopen met de beelden. Daar past aptX Adaptive zich dan dus ook op aan.