Rubrik heeft een nieuwe versie van gegevensbeveiligingsplatform Rubrik Datos IO gelanceerd. Het gaat om Rubrik Datos IO 3.0, waarmee enterprise-kwaliteit back-up en herstel wordt geleverd voor ‘born-in-the-cloud’-applicaties.

Born-in-the-cloud-applicaties zijn grote, cloud-gebaseerde NoSQL-applicaties. De NoSQL-databases zijn mainstream geworden, wat betekent dat veel ondernemingen afhankelijk zijn van MongoDB en Cassandra/DataStax om hun applicaties te kunnen draaien.

Volgens Rubrik is er dan ook behoefte aan bewezen, schaalbare gegevensbeveiliging die speciaal voor NoSQL-workloads ontwikkeld is. “De markt heeft gesproken en NoSQL-databases worden nu gebruikt door de snelst groeiende, bedrijfskritieke applicaties in ondernemingen,” zegt Tarun Thakur, General Manager van Rubrik Datos IO.

Datos IO 3.0 moet dan ook back-up en herstel bieden voor de applicaties, met snelle prestaties, schaalbaarheid over honderden knooppunten en clouds. De software biedt volgens Rubrik een consumentachtige eenvoud.

Krachtige gebruikservaring

Het kost volgens Rubrik veel moeite om groeiende, grootschalige gedistribueerde systemen te beheren en te beschermen. DatosIO 3.0 biedt onder meer ultralight NoSQL Service Managers, streaming recovery voor snelle RTO’s, express recovery bij scenario’s voor volledige disaster recovery en recovery op databaseniveau voor zowel MongoDB als Cassandra.

Daardoor moet er een vereenvoudigde en krachtige gebruikservaring geboden worden, die gebouwd is om mee te groeien met de toenemende eisen van grootzakelijk NoSQL-toepassingsomgevingen.

Verder biedt het gegevensbescherming voor MongoDB. Daarnaast introduceert het een nieuwe multi-node scale-out architectuur, de mogelijkheid om naadloos te herstellen van en naar veranderende databaseclustertopologieën en prestatieverbeteringen voor MongoDB-back-up en -herstel.

Azure

Bedrijven beschouwen volgens Rubrik het hybride cloudmodel steeds meer als de standaard voor infrastructuur. Daarom biedt Datos IO 3.0 bedrijven de mogelijkheid om in Azure te draaien of om back-ups te maken naar Azure, met ondersteuning voor de drie grootste openbare cloudproviders. Daarbij gaat het om AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. Ook is er ondersteuning voor Oracle Cloud.

IT-teams kunnen daardoor de gegevens in het datacenter en tussen meerdere clouds orkestreren en verplaatsen. Datos IO 3.0 introduceert ook de mogelijkheid om NoSQL-databases die als Docker-containers worden ingezet te beheren en te beschermen.