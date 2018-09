AWS gaat ook ruimte- en satellietnetwerken aanbieden

Het lijkt erop dat Amazon er klaar voor is om de final frontier te beslechten. Amazon Web Services, de cloudtak van het bedrijf, plaatste twee vacatures voor een satellietsoftwareontwikkelaar en een productmanager. Beide vacatures, verbonden aan een “gedurfd” ruimteproject, werden vervolgens vrij snel weer verwijderd.

De site This Just In, dat de laatste ontwikkelingen rond Amazon volgt, wist screenshots te maken van de twee vacatures. Het bedrijf van CEO Jeff Bezos blijkt te zoeken naar twee medewerkers die moeten helpen met het maken van belangrijke stappen richting satellietaanbod.

Operationeel ruimtesysteem

In de vacaturetekst valt te lezen dat Amazon iemand zoekt die “gepassioneerd” is over het “bouwen, hebben en operationeel houden van satelliet- en ruimtesystemen”. De sollicitanten moeten er verder “klaar voor zijn om voor een baanbrekende” technologie te zorgen. De technologie zal volgens de tekst verbonden zijn aan AWS.

De AWS Regional Services zoekt namelijk medewerkers die “helpen innoveren” en de “satelliet- en ruimtewereld helpen verstoren met nieuwe AWS-producten, -diensten en -functies”. Om wat voor functies het dan precies gaat is niet bekend, dat wordt ook niet omschreven in de vacaturetekst.

Massive-scale datanetwerken

De productmanager die gezocht wordt, moet gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van diensten en functies die AWS-klanten ertoe in staat stellen om hun ruimtesystemen te integreren met de massive-scale datanetwerken van Amazon. Het bedrijf wil dat klanten met satellietnetwerken ervoor kiezen om die samen te voegen en dat doen op AWS.

Wanneer de dienst gelanceerd wordt, is nog niet zeker. Het past in elk geval goed binnen de persoonlijke interesses van CEO Jeff Bezos. Hij is de eigenaar van Blue Origin, fabrikant van raketten en leverancier van diverse ruimtediensten. Zo bezien is deze stap van AWS richting ruimtetechnologie eigenlijk niet eens zo’n vreemde.