Oracle-top ligt in de clinch over cloudstrategie

Het rommelt bij het management van Oracle. Onenigheid tussen uitvoerend voorzitter Larry Ellison en hoofd productontwikkeling Thomas Kurian zou de reden zijn voor het verlengd verlof van die laatste. De topmannen zijn het niet eens over de cloudstrategie die het bedrijf moet volgen.

Vorige week raakte bekend dat Thomas Kurian, hoofd productontwikkeling bij Oracle, voor onbepaalde tijd verlof neemt. Er werd geen reden gegeven, maar volgens Bloomberg is de beslissing het resultaat van onenigheid met mede-oprichter Larry Elisson. De publicatie citeert daarbij anonieme bronnen die met de zaak bekend zijn.

Kurian heeft in zijn rol onder meer de leiding over het uitbreiden van Oracles cloudinspanningen. Hij wil dat het bedrijf meer van zijn software beschikbaar maakt voor de publieke cloudomgevingen van concurrenten als Amazon en Microsoft. Door te diversifiëren van zijn eigen infrastructuur, kan Oracle in theorie een breder publiek aanboren. Elisson is het evenwel niet eens met die strategie.

Kurian is al 22 jaar in dienst bij Oracle en rapporteert rechtstreeks aan Elisson. De topman klom door de rangen van de tweede grootste softwareleverancier ter wereld door producten te creëren die de groei van het bedrijf versnelden. Kurian geeft leiding aan 35.000 ingenieurs wereldwijd en is verantwoordelijk voor producten die 35 miljard dollar van Oracles jaarlijkse omzet genereren.

Moeilijke cloud

Cloudinfrastructuur blijkt tot nog toe evenwel een harde noot om te kraken. Oracle heeft in deze markt nog niet veel tractie gekregen en moet het onderspit delven tegenover AWS en Azure. Tijdens Kurians afwezigheid zal de infrastructuurafdeling rechtstreeks aan Elisson rapporteren, wat er op wijst dat Oracle mogelijk toch geen snelle terugkeer verwacht, ongeacht wat aanvankelijk werd beweerd.

Oracle heeft recent in nieuwe datacenters geïnvesteerd en een aantal overnames gedaan om zijn cloudstrategie te ondersteunen, maar investeerders blijven bezorgd over de magere groei in cloudomzet. Door zijn software op de clouds van concurrenten beschikbaar te maken, bereikt Oracle ook klanten die reeds helemaal in deze omgevingen geïnvesteerd zijn.

Elisson is evenwel niet onder de indruk van het cloudaanbod van bijvoorbeeld Amazon en heeft de dienst in het verleden al publiek bekritiseerd. Het vergroten van de compatibiliteit van Oracles software met AWS en Azure – een beperkt aantal apps en databases is reeds compatibel – zou deze concurrerende cloudservices alleen maar valideren en het argument ondermijnen dat de eigen Oracle-cloud de beste thuis is voor zijn software.