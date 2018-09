Juniper Networks biedt nieuwe edge-oplossingen met Contrail Edge Cloud

Juniper Networks heeft een nieuwe softwareoplossing geïntroduceerd die internetproviders naar eigen zeggen vrijwel onbeperkte mogelijkheden biedt voor een kostenefficiënte implementatie van nieuwe omzetgenererende diensten aan de netwerkrand. Het gaat om Contrail Edge Cloud.

Contrail Edge Cloud moet het grootste aanbod van netwerkmogelijkheden verenigen binnen een ruimtebesparende oplossing. Daarmee kunnen operators een complete en veilige cloud-ervaring naar het edge-netwerk brengen. De oplossing omspant zowel basisstations, hubs en switchlocaties.

Door latency-gevoelige applicaties en netwerkservices voor bijvoorbeeld 5G naar de edge te verplaatsen, zijn operators in staat om simpele connectiviteitsdiensten aan te vullen met onderscheidende netwerkdiensten. Probleem is echter dat er beperkingen zijn qua ruimte, kosten, stroomvoorzieningen en beheermogelijkheden. Daardoor moeten operators hun bestaande cloud-architecturen herzien om op kostenefficiënte wijze netwerkservices te kunnen ontwikkelen en implementeren. Contrail Edge Cloud moet hierbij de uitkomst bieden, door een complete reeks aan mogelijkheden voor automatisering, orchestration, beveiliging en gegevensanalyse naar de edge te brengen.

OpenStack en Kubernetes

Operators kunnen met Contrail Edge Cloud op kostenefficiënte wijze dynamische netwerkservices voor consumenten en bedrijven ontwikkelen. De oplossing combineert software defined networking (SDN)-mogelijkheden van Contrail Networking en Contrail Security in combinatie met met Kubernetes en Openstack.

OpenStack is een schaalbaar Infrastructure-as-a-Service (Iaas)-platform. Daarmee is het mogelijk om virtuele machines vanaf afstand en vanuit gecentraliseerde datacenters te beheren. Een footprint van OpenStack besturingsfuncties op alle externe edge sites is niet vereist. Dat is belangrijk, omdat er beperkte mogelijkheden zijn qua ruimte, stroom en rekenkracht op edge sites.

Kubernetes voorziet in orchestration van gecontaineriseerde applicaties. Met Kubernetes-containers kunnen operators meer applicaties op hun platform laten draaien. Ook is het mogelijk om sneller nieuwe netwerkdiensten in te richten en te activeren.

Beheer op afstand

Verder biedt Contrail Networking mogelijkheden voor beheer op afstand. Daardoor kunnen operators vanuit een centale locatie een naadloze netwerkstructuur opzetten tussen virtuele machines, containers en bare metal-servers. Dit is niet alleen mogelijk voor fysieke omgevingen, maar ook voor gevirtualiseerde omgevingen.

Daarnaast is er een ingebouwde beveiliging en microsegmentatie. Daarmee biedt Contrail Security onder meer adaptieve firewall-beleidsregels en op tags gebaseerde mogelijkheden voor het toepassen van beveiligingsregels voor Kubernetes en OpenStack. Ook is gegevensanalyse op basis van machine learning mogelijk, via AppFormix.

Tot slot bevat Contrail Security open source storage-technologie via Red Hat Ceph. Daarmee wordt zeer schaalbare storage op standaard hardware aangeboden, die petabytes aan gegevens in verschillende clouds en van lokale workloads beheerd.