Google gaat toch weer bepaalde advertenties van cryptovalutabeurzen toestaan

Google heeft gisteren bekend gemaakt dat het terugkomt op een eerdere beslissing om advertenties rond cryptovaluta volledig te verbieden. Voortaan mogen bepaalde gereguleerde cryptovalutabeurzen adverteren in de Verenigde Staten en in Japan. Daarmee wordt het beleid dus weer iets losser.

Dat meldt Google in een kort bericht waarin het stelt zijn beleid ten aanzien van financiële producten en diensten te zullen herzien. In de loop van oktober gaan de nieuwe regels in. Adverteerders moeten wel gecertificeerd zijn bij Google voor het land waarin hun advertenties worden weergegeven. Zodra het beleid van kracht is, kunnen adverteerders zich hiervoor aanmelden.

Helemaal gestopt

Afgelopen maart nam Google juist nog de beslissing om helemaal te stoppen met advertenties rond cryptovaluta. Het ging om ongereguleerde, maar ook om speculatieve financiële producten, die Google wilde verbieden om “betere standaarden” te introduceren. Tegelijk stond de intentie om “de advertentie-ervaring op het internet” te verbeteren ook centraal.

De betere standaarden maken deel uit van de Coalition for Better Ads. Dat is een samenwerkingsverband waarbinnen grote adverteerders werken aan minder storende advertenties op het internet. Als bijvoorbeeld je complete browservenster wordt overgenomen, of een advertentie automatisch muziek afspeelt, wordt dat als storend ervaren en dat willen de adverteerders niet langer in de hand werken.

Soepeler beleid

Google’s zet volgt wederom op een beslissing van Facebook. Die beslissing werd in maart genomen nadat ook Facebook geen advertenties meer toe wilde staan rond cryptovaluta. Vervolgens kwam het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg hierop terug. Nu doet Google dat dus in navolging van Facebook ook.

Het nieuwe beleid van Google is wereldwijd van toepassing op alle accounts die rond cryptovaluta adverteren. Waar de beslissing om de advertenties van de cryptovalutabeurzen ervoor zorgde dat de koers van de bitcoin – ’s werelds grootste cryptovaluta – met tien procent daalde, heeft deze beslissing geen merkbare invloed gehad.