Analisten waarschuwen voor financiële resultaten chipfabrikanten

Wederom waarschuwt een beursanalist voor investeringen in chipfabrikanten. Chris Caso van investeringsmaatschappij Raymond James heeft de sector gedegradeerd. Dat deed hij naar aanleiding van gesprekken in Azië met leveranciers van onder meer smartphones, computers en netwerkproducten.

Op basis van de gesprekken en gegevens die verzameld zijn, concludeert Caso dat er sprake is van een cyclische neergang van de markt. Om die reden wordt de markt van halfgeleiders gedegradeerd en wordt het aangeraden om aandelen te verkopen. Sinds september is er volgens Caso ook sprake van een negatief sentiment in de sector.

Tegenvallende resultaten?

De verwachting van Caso is dat diverse chipfabrikanten te maken zullen krijgen met afnemende vraag. Hij degradeert onder meer Intel en Monolithic Power Systems tot bedrijven waarvan de aandelen beter nu al verkocht kunnen worden. Dat geldt ook voor bedrijven als Analog Devices, Microchip Technologie en ON Semiconductor.

Caso voegt zich daarmee bij een groeiende groep analisten die stellen dat de aandelen van chipfabrikanten wellicht beter verkocht kunnen worden. De sector doet het de afgelopen twee jaar juist erg goed, maar zou te maken krijgen met forse tegenslagen. Zo schrijft persbureau Bloomberg dat Goldman Sachs waarschuwde dat leverings- en prijsproblemen ervoor zullen zorgen dat er grotere problemen komen voor chipfabrikanten.

Ook iets goeds

Het is niet een en al kommer en kwel in de sector. Analisten van Keybanc denken dat bedrijven als Analog Devices, Advances Micro Devices, Intel en Taxes Instruments het op de lange termijn goed zullen doen. De komende tijd zullen de bedrijven vermoedelijk inderdaad te maken krijgen met krimp, maar de vooruitzichten zijn goed.

Ondanks de zorgwekkende trends die Raymond James ziet, blijft de firma nog optimistisch over twee chipfabrikanten: Nvidia en Qorvo. Beide bedrijven zouden te maken hebben met “unieke” positieve trends, die maken dat ze geen krimp zullen meemaken.