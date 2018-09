SurveyMonkey boekt goede cijfers bij beursgang

SurveyMonkey, het bedrijf dat bekend staat om de tools die het aanbiedt voor online enquêtes, heeft 180 miljoen dollar opgehaald bij zijn beursgang. Aandelen waren uiteindelijk duurder dan het bedrijf oorspronkelijk gedacht had. Toch is er iets opvallends aan de hand met de beursgang.

Twee decennia geleden werd SurveyMonkey opgericht. Het bedrijf had afgelopen jaar maar liefst zestien miljoen actieve gebruikers, hoewel slechts 3,8 procent van hen betaalt voor de diensten. Dat maakt het ook moeilijk voor SurveyMonkey om winst te maken, iets waar het al jaren mee worstelt.

Minder waard

Opvallend is dat SurveyMonkey een stuk minder waard is dan eerst. Nu wordt het gewaardeerd op 1,25 miljard dollar, bijna veertig procent minder dan vier jaar geleden toen het bij een investeringsronde nog op een waarde van 2 miljard dollar geschat werd. Dat is des te opvallender omdat het bedrijf veel meer interesse wekt bij investeerders dan oorspronkelijk verwacht werd.

Het bedrijf was van plan om anderhalf miljoen aandelen te verkopen tegen een prijs van 9 tot 11 dollar. Vervolgens bleek dat het zo populair was dat aandelen in elk geval voor 12 dollar per stuk verkocht kunnen worden. Dat heeft SurveyMonkey ook doen besluiten om er meer te verkopen: vijftien miljoen.

Moeilijk winst maken

SurveyMonkey heeft er moeite mee om zwarte cijfers te noteren. De eerste zes maanden van 2018 kwam het verlies neer op 27,2 miljoen dollar. Dat is meer dan de 19,1 miljoen dollar een jaar eerder. In 2017 bedroeg het nettoverlies verder 24 miljoen dollar op een omzet van 218,8 miljoen dollar. Dat is wel minder dan in 2016, toen het een verlies van 74,6 miljoen dollar boekte op een omzet van 207,3 miljoen dollar. Middels de beursgang wil het bedrijf een deel van zijn schuld afbetalen en tegelijk geld investeren in de ontwikkeling van zijn platform, evenals enkele overnames.