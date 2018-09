De twee manieren waarop Facebook geld wil verdienen met WhatsApp

Nadat Facebook berichtenapp WhatsApp overnam, was het meteen de vraag hoe CEO Mark Zuckerberg van plan was om geld te verdienen met de app. Deze was tot dan toe altijd advertentievrij geweest en Zuckerberg stelde dat er op andere manieren geld verdiend kon worden. Nu blijkt dat er toch uitgebreid gekeken wordt naar advertenties en dat die volgend jaar naar de app komen.

Medeoprichter Brian Acton, die vorig jaar opstapte, onthulde tegenover Forbes de twee verschillende manieren waarop Facebook hoopt geld te kunnen verdienen met de app. De eerste daarvan was vorige maand onthuld: er zullen volgens de Wall Street Journal in de loop van 2019 advertenties verschijnen in de statusweergave van de app.

Geld verdienen

Acton vertelt aan Forbes dat Facebook vanaf het begin op twee manieren geld wilde verdienen met WhatsApp. Op de eerste plaats door gerichte advertenties toe te staan binnen de app. Daarmee brak Facebook een sociaal contract volgens Acton: het motto van de app was vanaf de lancering “geen advertenties, geen games, geen gimmicks”, maar in elk geval zou dat eerste veranderen. Dat zal in de loop van 2019 zijn, als adverteerders dus toegang krijgen tot WhatsApp.

Facebook wilde ook geld verdienen door bedrijven tools te verkopen om met WhatsApp-gebruikers te chatten. Zodra bedrijven aan boord sprongen, wilde Facebook ook analytische tools gaan verkopen. Maar problematisch daarin is nog altijd de end-to-end encryptie van de app, waardoor Facebook geen berichten kan lezen. Dat zou men niet willen veranderen, maar Facebook zoekt wel manieren om toch analytische tools te kunnen verkopen. Bedrijven krijgen immers al beschikking over een manier om met gebruikers te appen.

Spijt?

Het heeft er alle schijn van dat Acton ondertussen spijt heeft van zijn beslissing om WhatsApp aan Facebook te verkopen. Hij hakte die knoop in 2014 door en verkocht de app voor 19 miljard dollar. “Aan het einde van de dag, heb ik mijn bedrijf verkocht. Ik heb de privacy van mijn gebruikers verkocht. Een keuze gemaakt en een compromis gesloten. En daar moet ik elke dag mee leven”, vertelde hij aan Forbes.