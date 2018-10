Microsoft staakt ontwikkeling Office voor aanraakscherm

Microsoft is gestopt met de ontwikkeling van zijn Office Mobile-apps voor Windows 10 op aanraakschermen. Dat schrijft The Verge.

Word Mobile, Excel Mobile en PowerPoint Mobile werden eerst geïntroduceerd op Windows 8.1. De apps zijn gebouwd op het Universal Windows Platform (UWP) en hebben een interface die is aangepast voor touch-bediening.

Het gebruik van UWP betekent dat de apps zowel geschikt zijn voor Windows 10 als Windows 10 Mobile. Nu Microsoft de ondersteuning voor dat laatste heeft beëindigd, is ook de ontwikkeling van Office Mobile niet langer een prioriteit.

“We geven momenteel prioriteit aan de ontwikkeling van de iOS- en Android-versies van onze apps, en op Windows geven we prioriteit aan de Win32- en webversies”, zegt Microsoft in een statement tegenover The Verge.

Win32 prioriteit

Heel verrassend is die beslissing niet. De Office Mobile-apps waren ooit een goed voorbeeld van wat ontwikkelaars konden bereiken met UWP, maar Microsoft is ondertussen van strategie veranderd. In plaats van ontwikkelaars aan te sporen om nieuwe universele apps te ontwikkelen, heeft Microsoft het mogelijk gemaakt om bestaande desktop-applicaties te herverpakken voor de Windows Store.

Dat Microsoft nu ook zelf de prioriteit geeft aan de Win32-versie, maakt duidelijk dat de traditionele desktop-applicaties nog even de focus blijven op Windows-machines. Het is deze versie die door de bedrijfswereld wordt omarmd en waar het meest nieuwe functies voor verschijnen als onderdeel van Office 365. Nu Windows 10 Mobile niet meer meespeelt, heeft het weinig zin om daarnaast nog een minder performante Office-versie te onderhouden.

Surface Hub

Wat de beslissing alsnog ietwat verrassend maakt, is dat Microsoft de Office Mobile-apps op dit moment wel nog voor zijn HoloLens en aankomende Surface Hub 2 gebruikt. De huidige Surface Hub kan zelfs niet overweg met Win32 en vereist de UWP-apps. De specifieke eigenschappen van UWP lenen zich dan ook perfect voor deze hardware: de apps zijn aangepast aan touch-gebruik en zijn veiliger dankzij sandboxing. Het is voorlopig nog afwachten hoe de apps op deze hardware zullen evolueren.