Citrix en Microsoft vernieuwen hun samenwerking

Citrix heeft tijdens de Microsoft Ignite-conferentie een vernieuwde samenwerking met de techgigant uit Redmond aangekondigd. Het resulteert onder meer in verschillende technologische integraties en gezamenlijke programma’s om klanten te helpen bij het implementeren van hun cloudstrategieën. Dit om simpele, gebruiksklare oplossingen aan gebruikers te leveren.

Zo wordt Citrix voor het eerst een Microsoft Direct Cloud Service Provider. Klanten kunnen hierdoor Workspace cloud-gebaseerde oplossingen vanuit de Azure Marketplace aanschaffen, inclusief Microsoft 365-licenties en Azure-capaciteit. Naar eigen zeggen levert dit vooral als voordeel op dat klanten snel kunnen schakelen van aankoop naar productie, zonder de zorgen van verschillende transacties. Deze gecombineerde Citrix- en Microsoft-oplossingen zullen tevens beschikbaar zijn via Citrix Solution Advisors en Citrix- en Microsoft- service providers.

Resultaten

De eerste gezamenlijke clouddienst die de twee bedrijven leveren is een Desktop as a Service (DaaS)-oplossing die geïntegreerd is met Windows Virtual Desktop. Met deze dienst kunnen klanten binnen enkele uren een virtuele desktop op Azure kopen en in gebruik nemen.

De samenwerking resulteert ook in technologische integraties voor Citrix Networking en Citrix Analytics. Volgens Citrix is Networking één van de weinige geïntegreerde oplossingen die snel optimale prestaties levert aan klanten die workloads in Azure draaien, Office 365 gebruiken of overwegen hun virtual desktops naar de cloud te verplaatsen.

Cloud Alliance

Op Ignite maakten Microsoft en Citrix tevens duidelijk dat de overgang naar de cloud complex kan zijn voor klanten die deskundige begeleiding nodig hebben om de migratie te plannen en uit te voeren. Daarom ondersteunen ze gezamenlijk een groep gekwalificeerde partners via het Cloud Alliance-initiatief. Het betreft een programma dat investeert in gespecialiseerde ingebruikstelling, incentives en middelen voor deelnemende partners om klanten best practices voor cloud-oplossingen te garanderen.