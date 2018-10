Microsoft legt Windows 10 October 2018-update tijdelijk stil

Microsoft heeft de meest recente update van Windows 10 teruggetrokken. Er kwamen dit weekend berichten naar buiten van gebruikers die stelden dat er bestanden verdwenen waren nadat ze de update hadden uitgevoerd. De Windows 10 October 2018-update, ook bekend als versie 1809, wordt nu eerst gecontroleerd op bugs.

In een blog schrijft Microsoft dat het de uitrol van de October 2018-update tijdelijk gepauzeerd heeft. Het onderzoekt eerst enkele berichten van gebruikers die stellen bestanden kwijt te zijn geraakt door de update. Hoe wijdverspreid het is, is niet zeker. Microsoft lijkt erop te wijzen dat het probleem niet heel groot is, door in de blog te refereren naar “geïsoleerde berichten”.

Eerder probleem

Tegelijk moet er, om een update stop te zetten, wel heel wat aan de hand zijn. De nieuwe Windows-update werd immers groots aangekondigd tijdens het meest recente evenement van Microsoft. Dat er dan nu besloten wordt om de update tijdelijk in te trekken is dan ook pijnlijk voor het bedrijf.

De April 2018-update kende ook al problemen. Die maakten dat het bedrijf de uitrol van de nieuwe versie even moest uitstellen, waarmee er genoeg tijd ontstond om de geconstateerde problemen op te lossen. Het is momenteel niet zeker wanneer Microsoft de software weer gaat uitrollen, dat hangt af van de snelheid waarmee men vast kan stellen of er een probleem is en als dat er is, hoe dat opgelost moet worden.

De October 2018-update

Er zitten een heleboel nieuwe functies in de October 2018-update. Zo is het klembord compleet vernieuwd en is het mogelijk om dingen makkelijk naar andere apparaten te kopiëren. Ook werkt het maken van schermafbeeldingen beter en zijn er meer bewerkingsmogelijkheden en is de Timeline nu ook op je smartphone beschikbaar.

