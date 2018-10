Konica Minolta biedt met dokoni Sync & Share een zakelijke oplossing voor het delen en synchroniseren van bestanden, ongeacht waar die geparkeerd staan. De oplossing biedt beveiligde toegang tot data en informatie vanaf elke plek, op elk moment en met elk apparaat.

Data wint almaar aan belang binnen bedrijven. De toegankelijkheid van data, zowel binnen het bedrijf als van buitenaf, is vandaag een belangrijke factor voor het succes van het bedrijf. Bovendien neemt de hoeveelheid data alleen maar toe, waardoor een efficiënt beheer steeds belangrijker wordt.

Konica Minolta brengt daarom dokoni Sync & Share op de markt. De oplossing combineert de flexibiliteit die gebruikers gewend zijn van cloudoplossingen voor consumenten met hoge beveiligingsnormen die noodzakelijk zijn voor zakelijke omgevingen.

Integratie met andere systemen

Dokoni Sync & Share integreert met andere dataopslagsystemen zoals SharePoint, SMB, FTP, Dropbox en Google Drive, waardoor één enkel toegangspunt ontstaat voor alle opgeslagen data. Bedrijven kunnen de oplossing lokaal laten beheren door Konica Minolta of gebruiken als beheerde cloudservice. Ook een hybride mengvorm is mogelijk.

“Dokoni Sync & Share is bedoeld voor de dagelijks documentverwerking van organisaties door administratie en beheer makkelijker te maken. Je kunt onderweg, waar en wanneer je wilt, werken met al je data bij de hand”, vertelt Egwin Bovyn, Product Manager IT Solutions Cluster West bij Konica Minolta.

Realtime samenwerken

Het systeem bewaart eerdere versies van documenten en houdt bij waar, wie, wat en wanneer iets is uitgevoerd. Verder kunnen ook opmerkingen worden toegevoegd aan documenten. Alles wordt gesynchroniseerd en up-to-date gehouden, zodat teamleden altijd over de laatste versie van een document beschikken en in realtime kunnen samenwerken.