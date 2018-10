Commvault breidt zijn aanbod van cloud-ready appliances uit met twee nieuwe modellen. Het gaat om de HyperScale Appliance (model HS3300) en de Remote Office Appliance.

De HyperScale Appliance biedt grote ondernemingen en managed service providers (MSP’s) een scale-out infrastructuur. Bedrijven krijgen hiermee tussen de 174 en 262 TB aan bruikbare opslagcapaciteit. Net als bij de bestaande HyperScale Appliance voor middelgrote bedrijven (HS1300) biedt de nieuwe versie met de cloud vergelijkbare schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenbesparing. Daarnaast is er ondersteuning voor de intensieve workloads van MSP’s en grote ondernemingen.

Ook maakt de oplossing het eenvoudiger voor grote ondernemingen om te voldoen aan bedrijfsspecifieke eisen op het gebied van databescherming, gegevensherstel en governance. “De appliance vergroot de eenvoud, productiviteit en efficiëntie en zorgt voor tijd- en kostenbesparingen tijdens de inkoop, installatie, integratie en het dagelijks beheer van de hardware”, aldus CEO Robert Hammer.

“Met de uitbreiding van ons aanbod van appliances breiden we onze flexibele mogelijkheden voor databescherming en gegevensbeheer uit naar nieuwe toepassingsscenario’s. Bedrijven kunnen daarmee kosten besparen, de beheercomplexiteit terugdringen en hun data inzetten voor het verbeteren van hun bedrijfsresultaat.”

Remote Office Appliance

De Commvault Remote Office Appliance is een kant-en-klaar inzetbare appliance waarmee bedrijven de mogelijkheden van Commvault Complete Backup & Recovery kunnen uitbreiden naar kleinere filialen. De mogelijkheden voor back-up en gegevensherstel van Complete Backup & Recovery worden uitgebreid naar externe bedrijfslocaties en filialen. De oplossing is eenvoudig in de aanschaf, installatie en onderhoud.

De appliance wordt geleverd met een bruikbare opslagcapaciteit van 5 of 10 TB. Ondernemingen worden verder in staat gesteld om data lokaal te beschermen en kopieën daarvan in een datacenter onder te brengen en centraal te beheren.

Beschikbaarheid

“Het beschermen en beheren van data en vereenvoudigen van hybride IT-omgevingen die tientallen applicaties, verschillende clouds en petabytes aan data behuizen is geen sinecure”, stelt Christophe Bertrand, senior analist bij de Enterprise Strategy Group. “Met deze twee nieuwe appliances biedt Commvault bedrijven meer keuzevrijheid en een oplossing voor deze specifieke uitdagingen. Hiermee kunnen zij integraal voorzien in hun databehoeften en hun data inzetten voor het verbeteren van hun bedrijfsprestaties.”

De Commvault Remote Office Appliance is nu verkrijgbaar via Commvault en zijn partners. De HyperScale Appliance (model HS3300) is vanaf december 2018 te koop.