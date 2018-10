Google gaat in beroep tegen Europese miljardenboete

Google gaat in beroep tegen de boete van 4,34 miljard euro die het opgelegd kreeg door de Europese Unie. Het bedrijf zou volgens de EU het populaire mobiele besturingssysteem Android misbruikt hebben om de concurrentie te benadelen. Google kan zich niet vinden in die analyse en tekent dus beroep aan.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van bericht van Google zelf. “We hebben ons beroep over de beslissing rond Android ingediend”, aldus Google in een mail. De zaak wordt naar de tweede hoogste rechtbank van de Europese Unie in Luxemburg gebracht. Daar zal een rechter moeten besluiten wie gelijk heeft.

Illegale praktijken

De mededingingsautoriteit van de Europese Unie oordeelde dat Google er illegale praktijken op nahield rond Android. Zo zouden fabrikanten gedwongen worden om Google Search en Google Chrome, evenals de Google Play-app op hun toestellen te installeren. Ook zouden ze geen rivaliserende Android-systemen mogen gebruiken.

Dat is volgens de Europese Unie niet toegestaan. In juli meldde de EU dan ook dat Google zijn dominante positie op de markt misbruikt had, sinds het in 2011 zo groot werd met Android. Momenteel staat het besturingssysteem, dat gratis te gebruiken valt voor fabrikanten, op bijna tachtig procent van de smartphones wereldwijd.

Volgens Google’s CEO Sundar Pichai biedt Android meer keuze voor consumenten. De EU denkt echter dat dit niet klopt; Google zou er juist alles aan hebben gedaan om consumenten vast te binden aan zijn platform. Het leidde tot een miljardenboete die Google hoopt terug te draaien.

Experts denken dat het enkele jaren zal duren voordat er een oordeel geveld wordt in de zaak. Er is nog een hoger beroep mogelijk dat dan voor het Europees Hof van Justitie komt. Dat kan echter alleen oordelen op de wettigheid van het oordeel.