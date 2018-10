CyberArk maakt privileged sessiebeheer en monitoring voor cloud mogelijk

CyberArk komt met de Privileged Session Manager for Cloud. Daarmee wordt het makkelijker voor systeembeheerders om sessies van accounts met meer gebruikersrechten te isoleren, monitoren en beheren. Daarmee worden accounts met meer toegangsrechten tegen misbruik beschermd.

Vaak zijn de toegangsrechten in de cloud uiteenlopend verdeeld. De ene gebruiker heeft meer toegangsrechten dan de ander. Doordat niet alle accounts met meer rechten beheerd worden door het IT-team, zijn ze kwetsbaar voor misbruik. Als dat gebeurt, is dat risicovol voor een heel onderneming, want er kunnen gegevens bloot komen te liggen, of financiële schade aangericht worden. De Privileged Session Manager for Cloud is erop gericht de security-teams van bedrijven meer controle en inzicht te geven om verdachte activiteiten van accounts met extra privileges snel te detecteren.

Betere beveiliging

Bedrijven stappen steeds meer over op hybride cloudsystemen. Doordat er vaak meerdere systemen voor elkaar gebruikt worden, is het instellen van overkoepelende beveiliging lastig. Het systeem van CyberArk brengt daar verandering in, door de belangrijkste cloudplatformen, SaaS-applicaties en sociale media te ondersteunen. Denk onder meer aan systemen van AWS, Facebook, Instagram, LinkedIn, Red Hat OpenShift, SalesForce.com en Twitter.

Privileged Session Manager for Cloud maakt het makkelijker om een veilige sessie op te zetten door de sessies van gebruikers met extra toegangsrechten en cloud-admins te isoleren. Zo zijn de accountgegevens niet zichtbaar en kunnen die alleen worden gebruikt om veilige sessies op te zetten. Deze sessies zijn ook goed te monitoren, waardoor het makkelijker is voor beveiligingsteams om voor compliance te zorgen en eventuele lekken tegen te gaan.

Technologie van Vaultive

De Privileged Session Manager for Cloud is gemaakt op basis van technologie van Vaultive, dat eerder door CyberArk werd overgenomen. Systeembeheerders beschikken hierdoor over webgebaseerde cloud- en DevOps-tool consoles om de dynamische omgevingen te beheren, terwijl de security-teams meer controle en inzicht krijgen.

“Deze introductie laat zien hoe snel CyberArk de technologie van Vaultive heeft omarmd en in toegevoegde waarde heeft weten om te zetten voor de klanten. Hun digitale transformatie en migratie naar de cloud ondersteunen we hiermee”, aldus Ben Matzkel, Vaultive-oprichter en CTO, en momenteel R&D group manager bij CyberArk. “Het succes van die stappen hangt af van de balans tussen gemakkelijke toegang tot cloud-platformen en webapplicaties, toegangscontrole op basis van beleid, security workflows en een consistente strategie op zowel on-premise als cloud-omgevingen.”