Oracle neemt cloud startup goBalto voor versnellen klinische proeven over

Drie grote cloudproviders richten zich allemaal op de gezondheidszorg. Daar worden steeds meer verschillende technieken toegepast, waaronder machine learning, en dat zorgt voor een toegenomen vraag naar rekenkracht. Oracle richt zich nu ook op deze markt en zet daarop in met de overname van goBalto Inc., een cloudplatform voor het beheren van klinische proeven.

Dat meldt Oracle vandaag in een blog. Hoeveel geld er met de overname van de Amerikaanse startup goBalto gemoeid is, is helaas niet bekend. Wel weten we dat het bedrijf een investering van 37,6 miljoen dollar aantrok van bedrijven als Qualcomm. Onder de klanten van goBalto vallen onder meer grote spelers als Pfizer.

Beheer klinische onderzoekslocaties

In basis is goBalto erop gericht om het beheer van klinische onderzoekslocaties te stroomlijnen. Dat zijn de plekken waar farmaceutische bedrijven nieuwe medicijnen testen met patiënten. Oracle schrijft dat het op dit moment tot zeven maanden kan duren voordat een nieuw onderzoekslaboratorium volledig draait.

De technologie van goBalto kan dat proces echter flink versnellen, doordat bepaalde taken geautomatiseerd kunnen worden. Zo kan het systeem van goBalto snel een geschikte locatie voor klinische proeven vinden. Daarnaast kunnen de voorbereidingen die getroffen moeten worden alvorens die proeven van start gaan ook gecoördineerd worden.

Goedkoper medicijnen ontwikkelen

Het platform van goBalto is volgens Oracle al gebruikt op meer dan 90.000 onderzoekslocaties. Ook maakt het onderdeel uit van meer dan 2.000 klinische studies. Het aanbod versnelt de tijd die nodig is om een onderzoekslocatie op te zetten met dertig procent. Dat betekent dat de kosten ook flink omlaag kunnen. Aangezien farmaceuten altijd zoeken naar manieren om de ontwikkeling van een nieuw medicijn goedkoper te maken, is het niet heel vreemd dat de technologie gebruikt wordt. De gemiddelde kosten van de ontwikkeling van een nieuw medicijn zijn zo’n 2,6 miljard dollar.

Oracle zal goBalto toevoegen aan zijn Health Sciences divisie. Dat biedt verschillende oplossingen, specifiek ontwikkeld voor de medische industrie, waaronder software die het beheer van resources vereenvoudigt. Oracle maakt ook flinke stappen op dit gebied, want vorige maand sloot het nog een deal met Cleveland Clinic om een cloudplatform te bouwen dat de werkzaamheden van het medisch centrum zal ondersteunen.