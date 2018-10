Apple presenteert op 30 oktober nieuwe iPad Pro en MacBook

Op 30 oktober zal Apple nieuwe hardware presenteren. Tijdens het evenement zullen waarschijnlijk de producten onthuld worden die we eerder al verwacht hadden tijdens het septemberevenement van de iPhone-maker. Tijdens het evenement verschijnen zeer waarschijnlijk een nieuwe Mac en een nieuwe iPad Pro.

Het evenement wordt in de Brooklyn Academy of Music in New York onthuld om 15.00 uur Nederlandse tijd. Dan loopt CEO Tim Cook het podium op en toont hij de nieuwe producten. De slogan voor het evenement luidt There is more in the making, waarmee Apple vermoedelijk verwijst naar de producten. Naar verluidt richt de fabrikant zich ditmaal op creatieve professionals. Dat past ook bij de logo’s die behoorlijk creatief omgaan met het standaard Apple-design.

iPad en Mac

Vermoedelijk wordt er op de eerste plaats een nieuwe iPad Pro onthuld. Het gaat naar het schijnt om een volledig vernieuwd apparaat, dat een groot scherm krijgt met smalle randen. Daar zit dan volgens de geruchten geen thuisknop in, maar wel een Face-ID. Of de tablet een notch krijgt is niet zeker. Wel horen we dat het apparaat geen hoofdtelefoonaansluiting meer heeft.

Verder verwachten we een aantal nieuwe MacBooks. Op de eerste plaats zal Apple een nieuwe MacBook Air presenteren, een laptop die wel toe is aan wat vernieuwing. Apple zou kiezen voor een Retina-scherm en vernieuwd ontwerp. Verder zou het bedrijf ook een Mac Mini presenteren, het apparaat waar je zelf een scherm, toetsenbord en muis aan moet hangen. Ook komt er volgens de geruchten nog een vernieuwde MacBook, al zou die nauwelijks veranderd zijn.