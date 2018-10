NetApp breidt mogelijkheid om data in meerdere clouds te managen uit

NetApp heeft een aantal nieuwe producten voor zijn openbare en hybride cloud aangekondigd, waarmee het managen van data eenvoudiger moet worden. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens zijn Insight-conferentie.

Met de nieuwe producten wordt het concept van een Data Fabric van NetApp uitgebreid. Data Fabric is een architectuur die consistente mogelijkheden biedt bij zowel on-premise datacentra als in meerdere cloud-omgevingen. Daarmee moet het managen van data vereenvoudigd worden.

De nieuwe NetApp Cloud Insights-tool kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het monitoren van de infrastructuur en het optimaliseren van de kosten in hybride cloudomgevingen. Volgens het bedrijf kan het voorkomen dat 80 procent van de problemen in de cloud-infrastructuur impact heeft op de eindgebruikers. Daarnaast is er een vermindering van 90 procent in de tijd om de problemen op te lossen. De kosten zouden met gemiddeld 33 procent verlaagd kunnen worden.

Verder richt het bedrijf zich op specifieke cloud computing-platformen met zijn Azure NetApp Files- en NetApp Cloud Volumes ONTAP-producten. De eerste maakt het mogelijk om data te beheren en te beschermen, en biedt beveiliging voor gebruikers die file-based workloads naar Azure willen verhuizen. De dienst moet geoptimaliseerd zijn voor rijke en kritieke datasets.

Cloud Volumes ONTAP is ontworpen om high availability failover-mogelijkheden naar zowel Azure als AWS te brengen.

Cloud Tiering Service

Verder werd een nieuwe Cloud Tiering Service geïntroduceerd, die de opslagplek van data optimaliseert. Verder is er HCI, een platform ontworpen om gebruikt te worden met SolidFire Element van het bedrijf. De twee producten moeten samen een “naadloze integratie tussen de publieke en private cloud bieden”.

Ook onthulde het bedrijf SaaS Backup voor Office 365, wat gebruikt kan worden om een back-up van Microsoft Office 365 Exchange Online, SharePoint Online en OneDrive for Business te maken en deze te herstellen. De back-up is in een andere cloud of on-premise op te slaan.

Tot slot werd Data Availability Services aangekondigd. Dat product is bedoeld om back-up- en disaster recovery-operaties te stroomlijnen. De dienst werkt door data in de cloud te zetten en het mogelijk te maken om die data te hergebruiken voor het ontwikkelen van software, tests, analytics en het maken van rapportages.