Google brengt AI-afbeeldingsherkenning Lens naar zoekmachine

Google wil graag dat de zoekresultaten van afbeeldingen nuttiger worden. Dat probeert het bedrijf te bewerkstelligen door Lens toe te voegen aan de zoekmachine. De door kunstmatige intelligentie aangedreven beeldherkenningsdienst zou voor veel betere resultaten moeten zorgen.

Google vindt sinds Lens in oktober 2017 gelanceerd werd langzaamaan steeds meer nieuwe toepassingen voor de dienst. In eerste instantie behoorde deze exclusief toe aan de Pixel 2-smartphone, vervolgens aan andere Android-apparaten en afgelopen maart Google Photos. De functionaliteit is nu dus ook beschikbaar in de zoekmachine.

Zoeken op objecten

Productmanager Assaf Broitman schrijft in een blog dat Google de toevoeging van Lens aan zijn zoekmachine rustig aanpakt. In eerste instantie kan er enkel op fysieke objecten, zoals meubels, gezocht worden. Maar de uitrol is een goed teken en zal uiteindelijk voor alle mogelijke afbeeldingen mogelijk zijn.

Lens maakt visueel zoeken heel makkelijk. “Het enige wat je hoeft te doen, is op de Lens-knop te drukken en vervolgens de bank markeren, of er omheen tekenen. Google Images geeft je vervolgens gerelateerde informatie en afbeeldingen”, schrijft Broitman. Vanaf daar zou je er dus meer over kunnen leren of mogelijk iets soortgelijks kunnen kopen.

Enkel in de VS

Lens is in eerste instantie enkel beschikbaar in de Verenigde Staten, voor de mobiele webversie van Google Images. Onder afbeeldingen is een nieuwe knop te zien, die de Lens-functionaliteit inschakelt. Het bedrijf wil naast meubels ook de komende tijd monumenten, planten en andere objecten toevoegen.

Ook is het de bedoeling om Lens op korte termijn uit te rollen naar andere landen dan de Verenigde Staten. Momenteel ondersteunt de dienst enkel het Engels, dus de kans is groot dat hij eerst naar Engelstalige landen uitgebreid wordt. Toevoeging van andere talen staat ook op het lijstje van Google.