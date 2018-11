Google-werknemers gaan straat op uit protest tegen behandeling vrouwen

Duizenden werknemers van Google van over de gehele wereld zijn donderdag de straat op gegaan, om te protesteren tegen de behandeling van vrouwen bij het bedrijf. Aanleiding was de onthulling dat het bedrijf seksueel wangedrag door onder meer Android-oprichter Andy Rubin verzweeg.

In diverse steden besloten Google-werknemers de straat op te gaan. Bij het hoofdkwartier in Silicon Valley ging het om honderden werknemers, aldus Silicon Angle. Maar ook in New York, Londen, Singapore, Tokyo, Berlijn en Zurich werd geprotesteerd. Dat protest werd eerder deze week al aangekondigd op een intern forum van het bedrijf.

De demonstraties zijn het gevolg van een bericht vorige week dat Google diverse voormalige werknemers had beschermd nadat ze beschuldigd waren van seksueel wangedrag. Een van hen was Android-oprichter Rubin, die een vrouwelijke werknemer gedwongen zou hebben om orale seks te hebben. De internetgigant vroeg Rubin om op te stappen, en gaf hem 90 miljoen dollar. Rubin accepteerde het bedrag, vertrok en richtte zijn nieuwe bedrijf Essential op.

Na dat bericht gaf het bedrijf zelf toe 48 werknemers, waaronder een aantal managers, te hebben ontslagen wegens beschuldigingen van seksueel wangedrag.

Protesten

De demonstranten verschenen in sommige gevallen met protestborden. Op één van die borden stond bijvoorbeeld “Blij om op te stappen voor 90 miljoen dollar. Geen seksueel wangedrag vereist”. In San Francisco waren borden te zien met teksten als “Time’s Up Tech” en “Worker’s Rights Are Women’s Rights”.

“Deze walkout is het gevolg van een drukke week en het werk van ruim 1.000 mensen”, aldus Claire Stapleton, een organisator van een protest, tegenover een groep werknemers in New York. “Ik weet niet wat er nodig is om het systeem te veranderen, maar ik weet wel dat wij een kracht zijn om rekening mee te houden.”

De demonstranten kwamen dan ook met een aantal eisen voor het management van het bedrijf. Zo willen ze gelijkwaardige salarissen voor mannen en vrouwen, een openbaar rapport over seksueel wangedrag binnen het bedrijf, dat de Chief Diversity Officer rechtstreeks rapporteert aan de CEO en dat er een wereldwijd proces komt om seksueel wangedrag veilig en anoniem te rapporteren. Daarnaast willen de werknemers een vertegenwoordiger van de werknemers in de raad van bestuur.

Reactie Sundar Pichai

CEO Sundar Pichai reageerde in een e-mail op de protesten. “Ik begrijp de woede en teleurstelling die vele van jullie voelen. Ik voel het ook en wil alles doen om een probleem op te lossen dat al te lang bestaat in onze gemeenschap, en ja, ook hier bij Google.” Of het management ingaat op de eisen van de demonstranten, is echter onbekend.