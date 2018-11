Dropbox maakt eenvoudig wijzigen bestanden op het internet mogelijk

Dropbox heeft een nieuwe functie genaamd Extensions toegevoegd aan zijn cloud-opslagproduct. Extensions zijn software-plugins van derde partijen, waarmee het mogelijk wordt om simpele taken uit te voeren waar normaal gesproken een aparte app voor geopend moet worden. Dat meldt The Verge.

De eerste set aan Extensions is gemaakt met partners als Adobe, DocuSign en Vimeo. Daarmee is het mogelijk om digitale handtekeningen op een PDF te zetten, eenvoudige aanpassingen aan foto’s te doen en video’s te annoteren. Dit allemaal kan binnen Dropbox en in een workflow die nieuwe bestanden automatisch opslaat in de cloud.

Het doel is om het aantal apps die gebruikers moeten openen om een simpele taak uit te voeren – zoals een handtekening onder een PDF zetten – te verminderen. Daarnaast probeert het bedrijf zakelijke klanten meer dan alleen cloud-opslag aan te bieden, maar ook productiviteit die gebruikers normaal gesproken krijgen uit traditionele enterprise-producten.

Eigen tools

Eerder probeerde Dropbox zijn eigen software te maken voor productiviteit, zoals de vroegere e-mail-app Mailbox en de foto-app Carousel. Meest bekend is Paper, een productiviteitstool waarmee bestanden geschreven en gewijzigd kunnen worden. Die app bestaat nog altijd en krijgt nog steeds updates. Onlangs werden er bijvoorbeeld tijdlijnen toegevoegd, om meer duidelijkheid te krijgen over nog af te ronden taken en wie daar verantwoordelijk voor is.

Maar het bedrijf sluit nu meer samenwerkingen met andere bedrijven, bijvoorbeeld met Google en Microsoft. Op die manier wil het apps waarvan het weet dat gebruikers ze dagelijks gebruiken naar het Dropbox-ecosysteem brengen.

De nieuwe Extensions verschijnen op 27 november voor alle gebruikers, ook de standaard gebruikers die geen zakelijk account hebben. De functie is te vinden door een “open met”-menu te gebruiken bij bestanden, die ook op macOS en Windows zit.