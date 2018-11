SAP neemt Qualtrics over voor zakelijke enquêtesoftware

De Duitse zakelijke softwaremaker SAP SE vergroot zijn aanbod, middels de overname van enquêtesoftwarespecialist Qualtrics International Inc. Daarvoor legt SAP acht miljard dollar neer. De deal werd opvallend genoeg zondagnacht aangekondigd, vlak voordat Qualtrics van plan was een beursgang te maken.

De overname is al goedgekeurd door het bestuur van allebei de bedrijven. Het gaat verder om een all-cash deal en is naar het schijnt de grootste overname ooit van een zakelijk softwarebedrijf dat steun genoot van durfkapitaal. Het is overigens de tweede grootste verkoop van een software-as-a-service bedrijf, vlak achter de overname van NetSuite door Oracle in 2016. Met die overname ging toen 9,3 miljard dollar gemoeid.

Software optimaliseren

Qualtrics verkoopt enquêtesoftware, die vooral nuttig is als feedbackplatform. Bedrijven kunnen klanten zo bijvoorbeeld vragen om ervaringen met hun producten, zodat ze die kunnen optimaliseren voor specifieke gebruiksgevallen. De voornaamste concurrent van Qualtrics is SurveyMonkey, dat afgelopen september nog een beursgang maakte.

Dankzij de overname kan SAP de operationele data die het zelf heeft combineren met de ervaringsdata en -inzichten. Op die manier kan SAP, zo vertelt CEO Bill McDermott in een statement, zijn leveringsketen, netwerken, medewerkers en kernprocessen beter beheren. Dat versterkt dus het cloudaanbod, wat nodig is in de zeer competitieve markt.

Bedrijven helpen

Ryan Smith, CEO van Qualtrics, stelt dat het zijn missie is “om bedrijven te helpen de ervaringen die hun klanten tot fanatici, medewerkers tot ambassadeurs, producten tot obsessies en merken tot religies omvormt te bieden”. De gedachte is dat de ondersteuning van SAP, met zijn team van 95.000 medewerkers, zal helpen sneller te groeien, op te schalen en meer mensen te bereiken.

Qualtrics verwacht overigens dit jaar een wereldwijde omzet van 400 miljoen dollar te boeken. Het bedrijf gaat verder uit van een groei van 40 procent. De synergie met SAP zal voor nog betere resultaten zorgen.