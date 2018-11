AWS komt met Robomaker voor versneld ontwikkelen van robotica

Amazon Web Services rolt een nieuwe clouddienst uit die erop gericht is om ontwikkelaars te helpen intelligente toepassingen voor robotica te bouwen, testen en uit te rollen. De cloudgigant stelt dat het nieuwe AWS RoboMaker werkt naast het open-source Robot Operating System.

Om dit mogelijk te maken, is het framework van het Robot Operating System uitgebreid naar AWS-diensten voor machine learning, beheer en analytica. Het idee is om ontwikkelaars een gecentraliseerde ontwikkelomgeving in de cloud te bieden. Daar kunnen ze dan toepassingen voor robotica bouwen, ze testen in een simulator en direct naar hun robots uitrollen. De dienst omvat ook lifecycle-management en OTA-updates met ingebouwde robot registry, security en fault-tolerance.

Meer tijd voor innovatie

“Tijdens gesprekken met klanten, zagen we continu hetzelfde patroon”, aldus Roger Barga, de algemeen manager van RoboMaker in een persbericht. Volgens Barga zijn klanten lang bezig met het opzetten van een infrastructuur en het ontwikkelen van software voor de verschillende stadia van ontwikkeling van robotica. “Daarmee herhalen ze vaak werk dat anderen al gedaan hebben, waardoor er ook minder tijd is voor innovatie.”

RoboMaker biedt ook cloudextenties aan voor Amazon Kinesis Video Streams, Amazon Rekognition voor beeldanalyses, Amazon Lex voor spraakherkenning, Amazon Polly voor het genereren van spraak en Amazon CloudWatch voor het vastleggen en monitoren van logboeken. “AWS RoboMaker biedt voorgebouwde functionaliteit om robotica-ontwikkelaars tijdens het hele project te ondersteunen”.

Volgens Barga is het dankzij de technologie van AWS dan ook een stuk eenvoudiger om robots te bouwen, “prestaties in verschillende omgevingen te simuleren, sneller met nieuwe versies te komen en sneller te innoveren”. NASA’s Jet Propulsion Laboratory en Stanley Black and Decker zijn volgens Amazon al klanten van RoboMaker en gebruiken het systeem om ruimterovers en drones voor industriële inspecties te ontwikkelen.

AWS RoboMaker is al beschikbaar in een aantal AWS regio’s: US East, US West en EU (Ierland). De bedoeling is om volgend jaar uit te breiden naar meer gebieden.