AWS omarmt blockchain met twee distributed ledger-diensten

Amazon Web Services (AWS) omarmt blockchain met twee nieuwe diensten. Amazon Managed Blockchain ondersteunt Ethereum en HyperLedger, terwijl Amazon Quantum Ledger Database een volledig beheerde ledger database is.

Op AWS re:Invent vertelt CEO Andy Jassy dat Amazon zijn tijd heeft genomen om goed te begrijpen waarom klanten blockchain willen in plaats van een klassieke database. “Ook al hebben we heel wat klanten die blockchain gebruiken op ons platform, toch zagen we amper blockchainvoorbeelden die niet oplosbaar zijn met een database,” zegt Jassy.

Volgens Jassy heerst er een cultuur binnen AWS dat ze niet zomaar iets bouwen om te bouwen. Ze willen begrijpen wat de klant nodig heeft en wil oplossen. AWS wil daarin helpen waar mogelijk volgens ZDNet.

Twee diensten

Vandaag lanceert AWS niet een maar twee ledger-gebaseerde services, zowel gecentraliseerd als gedecentraliseerd. Volgens hen wilden heel wat klanten gecentraliseerde ledgers met decentrale transacties.

Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) is een volledig beheerde ledger database met een centraal betrouwbare autoriteit. “Het is een onveranderlijk, cryptografisch verifieerbaar, transparant en snel platform,” zegt Jassy. “Het platform kan dubbel zo snel transacties verwerken als standaard mogelijk is. QLDB is schaalbaar en eenvoudig in gebruik.”

De tweede blockchainservice is Amazon Managed Blockchain. Hiermee kunnen gebruikers schaalbare blockchainnetwerken aanmaken en beheren met Ethereum of HyperLedger. AWS zegt dat het schaalt over duizenden applicaties die miljoenen transacties verwerken. Gebruikers kunnen hun blockchain netwerken beheren dankzij API-verzoeken.

Concurrentie

“Data kan van Amazon Managed Blockchain worden verhuisd naar Amazon QLDB voor analyse,” zegt Jassy. “Achteraf gezien was het behoorlijk logisch waar blockchain nuttig kon zijn.”

Amazon is behoorlijk laat op het blockchainfeest toegekomen. Microsoft omarmt de technologie al langer op Azure en lanceerde recent nog een blockchain SDK. IBM pronkte eerder dit jaar nog met 400 blockchainklanten op zijn platform en maakte vorige maand nog bekend dat Visa het IBM Blockchain Platform zal gebruiken voor zijn wereldwijd betaalplatform.