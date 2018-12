Gebruikers in een incognito-venster ontkomen niet aan de algoritmes van Google Search. Dat suggereert een onderzoek van concurrent DuckDuckGo (DDG), meldt TechCrunch. Zelfs uitgelogde gebruikers van de zoekmachine die ook in incognito-modus surfen, kunnen niet voorkomen dat hun online activiteit gebruikt wordt door Google bij de getoonde zoekresultaten.

DDG zegt dat het significante variaties in de zoekresultaten vond, waarbij de meeste deelnemers aan het onderzoek resultaten zagen die alleen voor hen zichtbaar waren. Sommigen zagen linkjes die andere niet zagen. Daarnaast varieerde resultaten in infoboxen met nieuws en video’s significant. Uitgelogde gebruikers in incognito-vensters zagen minder verschillende resultaten.

In totaal deden 87 vrijwilligers in de Verenigde Staten mee aan het onderzoek. Zij werden gevraagd om te zoeken op politiek geladen onderwerpen als “gun control”, “immigratie” en “vaccinaties”. Dat deden zij op hetzelfde moment op 24 juni dit jaar. De vrijwilligers zochten eerst in een incognito-venster zonder ingelogd te zijn, en daarna nog een keer in een normaal venster.

De resultaten zijn uiteindelijk gebaseerd op 76 gebruikers, omdat de mensen die op smartphones zoekopdrachten deden buiten het onderzoek gehouden werden. Dit was omdat er een significante variatie in het aantal getoonde infoboxen was.

Resultaten

Bij het onderwerp “gun control” waren er 62 variaties in de zoekopdrachten en zag 68 procent unieke resultaten. “Immigratie” leverde 57 variaties op waarbij 57 procent unieke resultaten zag. Op het gebied van “vaccinaties” ging het om 73 variaties en zag 92 procent unieke resultaten.

In de normale modus zijn de verschillen niet groot. “Gun control” kwam uit op 58 variaties en 59 procent zag unieke resultaten. Bij “immigratie” was dat 59 en 63 procent, en bij “vaccinaties” 73 en 92 procent. DDG stelt dat zoekresultaten zonder echte vooroordelen en aannames met vrijwel dezelfde resultaten zouden moeten komen. Maar dat was dus niet het geval.

“Zonder filterbubbel zou je verwachten weinig variaties te zien van de pagina’s met zoekresultaten – vrijwel iedereen zou dezelfde set aan resultaten zien. Maar de meeste mensen zagen unieke resultaten. We ontdekten bovendien dezelfde variatie bij het surfen incognito-modus en zonder ingelogd te zijn als bij de normale modus”, aldus DDG.

“We horen vaak verwarring dat de incognito-modus anonimiteit op het internet mogelijk maakt, maar deze resultaten tonen dat Google zoekresultaat op je afstemt, ongeacht de manier waarop je de browser gebruikt. Mensen zouden niet misleid moeten worden in een vals gevoel van veiligheid.”

Reactie Google

Google zelf heeft gereageerd door te zeggen dat het onderzoek van DDG “fouten bevat”. Volgens het bedrijf kunnen diverse factoren bijdragen aan variaties in zoekresultaten, waaronder verschillende locaties. Daarnaast zouden de resultaten kunnen verschillen afhankelijk van welk datacentrum verbonden was met de gebruiker die een opdracht invoert.