Google breidt Hangouts Chat en Meet uit buiten G Suite

Eerder deze week brak het nieuws dat Hangouts voor consumenten ermee stopt en de focus ligt op Hangouts Chat en Hangouts Meet binnen G Suite. Nu blijkt dat Hangouts voor consumenten gaat migreren naar Hangouts Chat en Hangouts Meet volgens een officiële reactie van Google.

Hangouts verdwijnt dan toch niet voor Android-gebruikers buiten G Suite. Ondanks de eerdere geruchten heeft Google die vandaag ontkend met een officieel statement. Bij het initiële gerucht wilde de zoekgigant eerst niet reageren, maar nadat het nieuws de wereld veroverde heeft Scott Johnston, Comms product lead in G Suite, op Twitter meer uitleg gegeven

Hangouts Chat is een Slack-achtige chatclient binnen G Suite terwijl Hangouts Meet net als Skype op videoconferencing focust. Beide worden vormen een essentieel onderdeel binnen G Suite, maar het klassieke Hangouts kreeg nog amper liefde van Google. Na de Hangouts-storm eerder deze week, schept Google nu een beetje duidelijkheid met een statement.

In maart 2017 hebben we onze plannen aangekondigd om het klassieke Hangouts te evolueren naar twee ervaringen die teams samenbrengen: Hangouts Chat en Meet. Chat en Meet zijn beschikbaar voor G Suite-klanten vandaag en zullen ook voor consumenten beschikbaar zijn. We hebben nog geen officiële tijdlijn bekend gemaakt om Hangouts-gebruikers te migreren van de klassieke versie naar Chat en Meet. We zijn volledig toegewijd om de klassieke Hangouts te ondersteunen tot iedereen succesvol is gemigreerd naar Chat en Meet.