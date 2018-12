Intel op schema voor 7 nm EUV en spreekt opnieuw over Moore’s Law

Intel heeft op de Nasdaq Investors Conference voor het eerst openlijk over het 7 nm EUV-traject een update gegeven. De problemen rond 10 nm hebben geen invloed op een verdere verkleining, omdat het 7 nm-team in parallel werkt.

Murthy Renduchintala, CEO en Group President bij Intel, laat weten dat de problemen rond 10 nm het gevolg zijn van het uitstellen van EUV (Extreme Ultra Violet) naar 7 nm. De reden dat 10 nm een probleem is, is de 2,7x schaalfactor die Intel zichzelf heeft opgelegd.

Hoe kleiner het plan, hoe lastiger dat kan worden getekend met een ArF-laser die tot op vandaag wordt gebruikt om chips te maken. Om de scherpte van EUV te emuleren moet een ArF-laser meerdere patronen over elkaar zetten, met de bijhorende foutmarges. Het verschil is duidelijk in de tekening hieronder te zien van Samsung, dat vandaag al 7 nm-chips in risicoproductie bakt op EUV.

Moore’s Law

Renduchintala had nog meer nieuws te melden op de Nasdaq Investors Conference volgens SeekingAlpha. “De ambities voor 10 nm zijn ongewijzigd gebleven. Het doel dat we voorop hadden gesteld in 2014 is nog steeds hetzelfde gebleven.”

De problemen rond 10 nm hebben geen invloed op de volgende stap: 7 nm EUV. Die techniek wordt door een volledig ander team ontwikkeld en werkt parallel met het 10 nm-team. “Met 7 nm willen we opnieuw een 2x schaalfactor halen. Met EUV willen we het maken van processors een boost geven,” zegt Renduchintala.

Intel spreekt zelfs opnieuw over Moore’s Law wanneer de stap naar 7 nm EUV afgerond is. Dan kan er opnieuw over een cadans worden gesproken waarbij ontwikkeling met grote sprongen voorwaarts gaat. Intel zal mogelijk 7 nm EUV snel introduceren na 10 nm. De eerste 10 nm-chips worden eind 2019 verwacht. De professionele Xeon-chips krijgen pas 10 nm in 2020. Intel rept geen woord over de beschikbaarheid van 7 nm EUV.

Samsung en TSMC op dit ogenblik bezig met risicoproductie van 7 nm-chips. Samsung biedt 7 nm-chips enkel op EUV aan en moet de leiding voorlopig aan TSMC laten. Die bieden vandaag al 7 nm-chips aan van onder andere Nvidia, Apple, Huawei en AMD aan, maar gebruiken nog een ArF-laser. EUV volgt pas volgend jaar.

