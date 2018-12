Oracle laat aan Techzine weten over een nieuwe oplossing voor public cloud-, on-premise- en hybrid cloudimplementaties. Ontwikkelaars krijgen de beschikking over cloud-native managed services en on-premise-software, terwijl er ook het zogeheten Oracle Functions is. Dat laatste betreft een serverless clouddienst gebaseerd op het open-sourceplatform Fn Project.

Het Fn-project is een cloud-agnostic serverless platform dat ontworpen is om in iedere cloud- of on-premise-omgeving te draaien. Serverless computing refereert naar een execution-model waarin de public cloud-provider resources dynamisch verdeelt als een stuk code wordt uitgevoerd. De provider rekent dan alleen kosten voor het aantal resources dat gebruikt is om die code te draaien.

Oracle Functions is beter omschreven als een “function-as-a-service” en geeft ontwikkelaars meer controle dan met typische serverless platformen. Het laat ontwikkelaars namelijk een enkele functie of een deel van een applicatie draaien op het moment wanneer en de manier waarop dat nodig is.

De nieuwe dienst is ontworpen om naast het Gen 2 Cloud Infrastructure-as-a-Service-platform en de Container Engine for Kubernetes van Oracle te draaien. Het bedrijf stelt echter dat de dienst ook werkt met andere clouds en infrastructuren.

“Met de groeiende populariteit van de CNCF als een verenigende kracht in het cloud native-ecosysteem en nu organisaties steeds vaker multi cloud- en hybrid cloud-modellen omarmen, moeten ontwikkelaars de flexibiliteit hebben om hun applicaties overal waar ze willen te bouwen en te deployen, zonder het gevaar dat het vastzit bij een cloud-aanbieder”, aldus Don Johnson, executive vice president van product development bij Oracle Cloud Infrastructure.

Cloud Native Framework

Het Cloud Native Framework is een application deployment-model dat klanten de vrijheid geeft om hun apps te deployen op de infrastructuur die ze zelf kiezen. Naast de serverless-functies biedt het ook tools om te helpen bij het deployen, voorzien en monitoren van apps in meerdere clouds, inclusief een nieuw streaming-platform. Dat is volgens het bedrijf zelf ideaal voor ontwikkelaars die streaming data van IoT- en beveiligingsapplicaties moeten verzamelen die in real-time verwerkt moeten worden.