Na Verenigd Koninkrijk komt ook Frankrijk met belastingmaatregel voor techgiganten

Na het Verenigd Koninkrijk, voert nu ook Frankrijk een digitale belastingmaatregel in die gericht is op grote Amerikaanse techbedrijven. Dat werd vandaag tijdens een persconferentie door de Franse minister van financiën aangekondigd. Bruno le Maire liet weten dat de maatregel per 1 januari geldt.

Het is de hoop van de Franse overheid om komend jaar 500 miljoen euro op te halen met de maatregel. Volgens minister Le Maire is het de bedoeling om met deze maatregel ervoor te zorgen dat de belastingen die grote bedrijven als Amazon en Google betalen gelijkgetrokken zijn met die van andere bedrijven. De Europese Commissie schat dat grote techbedrijven 14 procent minder belasting betalen over hun winst dan traditionele bedrijven. Soms zelfs nog minder dan dat.

Aanvullende maatregelen

In heel Europa kijken overheden momenteel naar belastingmaatregelen voor de techgiganten van de wereld. De bedrijven hebben vaak ingewikkelde belastingconstructies, waarbij ze flink met omzet, winst en kosten schuiven om uiteindelijk minimale belastingen te betalen. Waar nu in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk al nationale belastingen voor deze bedrijven ingevoerd zijn, kijkt de Europese Unie daar nu ook naar.

Er zou binnenkort namelijk een voorstel komen voor de 28 lidstaten van de Europese Unie om een Europabrede maatregel door te voeren. Maar makkelijk is dat niet, want kleine landen als Ierland liggen dwars. Om die reden stelt Le Maire dan ook dat hij nog maar een paar maanden wil proberen een Europese belastingmaatregel “voor de digitale giganten” door te voeren. “Als Europese landen hun verantwoordelijkheden niet neemt voor een maatregel op de GAFA [Google, Amazon, Facebook en Apple], dan doen we het in 2019 op nationaal niveau.”

Steeds meer druk

Mocht de Europese Unie niet met een eigen maatregel komen, dan kan het nog zo zijn dat de Organisation for Economic Co-operation and Development met soortgelijk beleid komt. Dat bestaat uit 36 lidstaten die gezamenlijk goed zijn voor 42 procent van het wereldwijde bruto nationaal product, en volgend jaar met voorstellen voor belastingmaatregelen wil komen.

Overigens staat er steeds meer druk op techbedrijven. Zo vinden er momenteel onderzoeken plaats naar het concurrentiebeleid van zowel Facebook als Google. Daarnaast staat er als het aankomt op de manier waarop ze met persoonsgegevens omgaan, ook steeds meer druk op de bedrijven.