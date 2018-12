Ook mensen zonder Google-account kunnen straks G Suite-bestanden bewerken

Binnenkort wordt het makkelijker voor mensen die niet beschikken over een Google-account, om samen te werken aan G Suite-documenten. Momenteel bevindt de functie zich nog in de bètafase, maar binnenkort is het mogelijk voor mensen zonder G Suite-abonnement of Google-account om aan bestanden te werken.

De nieuwe functionaliteit werkt middels een pincode die verzonden wordt naar mensen zonder de account. Door gebruik te maken van een pincode, kunnen mensen die uitgenodigd worden, Google Docs, Sheets en Slides bekijken, erop reageren, wijzigingen aanraden en direct wijzigingen aanbrengen.

Nieuwe functie

Google maakt het ook mogelijk voor beheerders van G Suite-bestanden om via een activiteitenlogboek in de gaten te houden wat de uitgenodigde persoon doet. Toegang tot documenten kan op elk gewenst moment ingetrokken worden. Beheerders kunnen verder instellen welk departement of welk domein wel toestemming krijgt.

Het is een interessante functie die ook broodnodig is om Google’s G Suite een aantrekkelijk alternatief te maken op het zeer dominante Office 365. Sinds Google zijn focus verlegt op zakelijke klanten, is het aantal bedrijven met een abonnement naar vier miljoen gegroeid. Ondertussen bouwt het nog altijd die klantenschare uit, en voegt het allerlei nieuwe functies toe om klanten aan te trekken en vast te houden.

Office 365 vs G Suite

Ter vergelijking: Office 365 boekte volgens Reuters in 2016 13,8 miljard dollar aan omzet. Google’s G Suite was datzelfde jaar goed voor slechts 1,3 miljard dollar. De afgelopen tijd voegt Google dan ook tal van nieuwe functies toe, om ervoor te zorgen dat de twee softwarepakketten in principe inwisselbaar zijn. Zo kunnen Google Drive-gebruikers ook reageren op Office-bestanden, zonder dat zij de Google Drive hoeven te verlaten of de documenten moeten omzetten.

Dit soort functies zullen gebruikers van Microsoft Office 365 niet overhalen om direct over te stappen op de G Suite-software. Vooral niet als ze al decennialang gebruik maken van Office. Maar het maakt G Suite in elk geval wel een steeds interessanter alternatief.