Red Hat groeit minder hard dan verwacht in aanloop naar IBM-overname

Red Hat zag zijn omzet groeien tijdens het voorbije kwartaal, maar mist de verwachtingen van Wall Street. De groei van het bedrijf wordt goed in de gaten gehouden met de nakende overname door IBM.

Red Hat noteert een omzet van 847 miljoen dollar voor het afgelopen kwartaal. Dat is een groei van 13 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wall Street had zich evenwel aan een omzet van 852,8 miljoen dollar verwacht.

Het non-GAAP netto-inkomen lag met 175 miljoen dollar, of 96 dollarcent per aandeel, wel boven de beursverwachting. Wall Street rekende op 87 dollarcent per aandeel.

IBM-overname

Red Hat gaf geen vooruitzichten mee vanwege de lopende overname door IBM. Big Blue telt een recordbedrag van 34 miljard dollar neer voor het opensourcebedrijf. IBM rekent erop dat Red Hat zijn hybrid cloud business een boost kan geven. Daarbij is een verdere groei van Red Hat cruciaal om de deal terug te verdienen.

De deal kan op gemengde reacties rekenen, ook bij Red Hat-werknemers zelf, die vrezen dat de opensourcecultuur van het bedrijf in gevaar komt. Puppet-topman Nigel Kersten noemde de analyse dat IBM Red Hat koopt voor zijn cloudexpertise dan weer “hilarisch”. Hij noemt Red Hat in de eerste plaats een bedrijf dat zich bezighoudt met besturingssystemen in plaats van een cloudbedrijf.

Die opmerking is niet geheel onterecht. De omzet uit infrastructuurabonnementen maakte met 534 miljoen dollar nog altijd het leeuwendeel van de omzet uit in het voorbije kwartaal. De omzet uit applicatie-ontwikkeling en andere opkomende technologieën bedroeg 207 miljoen dollar. Die laatste categorie kent wel de sterkste groei: 28 procent jaar op jaar, tegenover 8 procent voor infrastructuur.

Groei OpenShift en Ansible

Eric Shander, CFO van Red Hat, benadrukte bij de voorstelling van de kwartaalcijfers dat zijn bedrijf in het afgelopen kwartaal honderd deals met een waarde van meer dan 1 miljoen dollar heeft afgesloten. Zowel voor OpenShift als Ansible Automation werden meer dan 100 nieuwe klanten aangetrokken.

