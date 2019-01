QNAP maakt TS-2477XU-RP Rackmount NAS met 24 sleuven beschikbaar

QNAP introduceert de TS-2477XU-RP, die voorzien is van iSER en PCIe-uitbreidbaarheid. Daarmee rondt het bedrijf de TS-x77XU serie Rackmount NAS-reeks af. Eerder verschenen modellen met 8, 9, 12 en 16 sleuven, nu betreft het een 24-bay uitvoering. Aan de basis van de NAS staan AMD Ryzen-processoren met maximaal 8-cores/16-threads.

Daarmee levert de TS-2477XU-RP prestaties die het volgens QNAP Systems mogelijk maken om te voldoen aan virtualisatiebehoeften van ondernemingen. De NAS is beschikbaar met een Ryzen 5 2600 of een Ryzen 7 2700 processor. Daardoor is deze geschikt voor veel verschillende toepassingen en scenario’s. Denk daarbij aan onder meer desktop en server virtualisatie, maar ook on-the-fly video transcodering en privé-cloud infrastructuur.

De TS-2477XU-RP

QNAP Systems heeft de TS-2477XU-RP voorzien van vier PCI Express (PCIe) sleuven. Op die manier kunnen gebruikers de NAS-mogelijkheden uitbreiden met netwerkadapters, USB 3.1 Gen 2 kaarten, M.2 SSD-kaarten en grafische kaarten. Verder levert QNAP de NAS met een 800 W voedingseenheid, die ondersteuning biedt voor een grafische kaart die extra vermogen nodig heeft.

De TS-2477XU-RP is bovenal geschikt voor virtualisatie. Dat kan binnen VMware-, Citrix- en Windows Server 2016-omgevingen met de ondersteuning van iSER. Ook is het mogelijk om virtual machines en containers te hosten als een alles-in-één server en ondersteunt de TS-2477XU-RP snapshots en back-ups van virtuele machines voor volledig virtualisatiebeheer.

Afgezien daarvan ondersteunt de TS-2477XU-RP ook RAID 50/60, zodat capaciteit, beveiliging en prestaties in balans zijn. Dat biedt een betere bescherming en random schijfprestaties. De TS-2477XU-RP heeft ook nog een redundante voeding, die het mogelijk maakt om kritieke toepassingen 24/7 actief te houden.

Tot slot is er nog een nieuwe versie van het NAS-besturingssysteem QTS uitgebracht. Dat is ingebouwd in de TS-2477XU-RP, dat daarmee het QTS App Center bevat. Daarin staan vele honderden apps die de NAS-mogelijkheden helpen uitbreiden en tegelijkertijd productiviteitswinst helpen behalen.

De TS-2477XU-RP is per direct leverbaar.