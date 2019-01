‘Microsoft wil internetgebruikers controle geven over data met Project Bali’

Microsoft zou werken aan een project dat ontworpen is om gebruikers controle te geven over de data die over hen verzameld wordt. Het project draagt de codenaam ‘Bali’, schrijft ZDNet. Project Bali komt uit Microsoft Research en lijkt op dit moment in private tests te zitten.

Het bestaan van Bali werd ontdekt door een tweet van Twitter-gebruiker Longhorn. De gebruiker beschrijft het als “een project dat al je connecties en accountinformatie kan verwijderen”. ZDNet ontdekte vervolgens een link naar de projectpagina van Bali. Mensen met een code kunnen inloggen op de website. Gebruikers zonder een code kunnen er een aanvragen.

Op de website wordt Bali beschreven als “een nieuwe persoonlijke databank waarmee gebruikers controle krijgen over alle data die over hen verzameld wordt. De bank laat gebruikers om alle data die door hen gegenereerd wordt opslaan. Het laat gebruikers de data visualiseren, managen, beheren, delen en er geld mee verdienen.”

Inverse Privacy

Bali is gebaseerd op het concept van ‘Inverse Privacy’, wat het onderwerp is van een paper uit 2014 door Yuri Gurevich, Efim Hudis en Jeanette Wing. Al die mensen werkten op dat moment voor Microsoft Research. Inverse Privacy werkt als volgt: een stuk persoonlijke informatie is geïnverteerd privaat als een partij er toegang toe heeft, maar de maker/gebruiker dat niet heeft. De politie, supermarkten en werkgevers kunnen bijvoorbeeld dit soort data aanmaken, en in veel gevallen hebben gebruikers er volgens de schrijvers van de paper baat bij om de data te beheren.

Volgens de website van Project Bali is het project in een eerste fase. “Dat betekent dat de ontwikkelaars zich richten op het helpen van gebruikers om persoonlijke data van websites te verzamelen en de mogelijkheid krijgen om de data te bekijken.”

Microsoft heeft vooralsnog niet gereageerd op het project.