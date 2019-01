Huawei bestraft medewerkers voor plaatsen nieuwjaarsgroet met iPhone

De Chinese smartphonefabrikant Huawei doet het goed als het aankomt op de verkopen van zijn toestellen. Wereldwijd is het nu de tweede grootste fabrikant; in 2018 wist het Apple van die positie te stoten. Nu hoopt Huawei de nummer één positie nog over te nemen van Samsung, al heeft het daar nog een lange weg voor te gaan.

In die worsteling vindt Huawei één ding heel belangrijk: dat zijn medewerkers de goede telefoon gebruiken om zaken mee te plaatsen op zijn sociale netwerken. Deze week verscheen er op de officiële Twitter-account van Huawei een nieuwjaarsgroet. Saillant detail: die groet werd geplaatst met een iPhone. De twee medewerkers die hiervoor verantwoordelijk worden gehouden zijn nu gedegradeerd en moeten een deel van hun salaris inleveren.

Niet blij

Huawei is bepaald niet blij met de berichtgeving over het ‘foutje’ dat gemaakt werd. Internationaal werd het breed opgepakt dat het bedrijf niet eens van een eigen smartphone gebruik maakt bij het plaatsen van berichten op sociale media. Sites als 9to5mac plaatsen het nieuws bijvoorbeeld, al is het Twitter-bericht van Huawei’s pagina verwijderd.

Zelf legt het Chinese bedrijf de schuld voor de vergissing bij het bedrijf dat het heeft ingehuurd om zijn sociale media internationaal te verzorgen. Tegelijk heeft het wel twee medewerkers die hier intern voor verantwoordelijk gehouden worden flink gestraft. Naast de degradatie, moeten de twee ook flink salaris inleveren. Het gaat volgens Bloomberg News om een salarisverlaging van 5.000 yuan per maand, wat neerkomt op bijna 640 euro per maand.

Een van de twee was het hoofd van het digitale marketingteam van Huawei. De positie van de andere medewerker is niet zeker. Uit de interne memo blijkt nog dat medewerkers nu de opdracht hebben gekregen om “strenger toe te zien op partners en leveranciers. Dit incident legt de fouten in onze processen en ons management bloot.”

Huawei wilde verder niet reageren op het bericht van Bloomberg.