Nvidia brengt RTX en ray-tracing naar laptop en midrange

Op CES pakt Nvidia-CEO Jensen Huang uit met RTX-graphics voor laptops. Niet alleen de bestaande RTX 2080 krijgt een mobiele uitvoering, Huang introduceert meteen een splinternieuwe RTX 2060 die zowel in desktops als in laptops dienst zal doen.

Vorig jaar introduceerde Nvidia de eerste telgen van zijn nieuwe RTX-line-up. RTX vervangt huisnaam GTX, en brengt realtime ray-tracing naar de consument. Met ray-tracing worden lichtstralen en het pad dat ze in een grafische scène afleggen helemaal gesimuleerd, wat voor veel realistischere reflecties en schaduwen zorgt. Ray-tracing is een essentieel onderdeel van bijvoorbeeld kwalitatieve CGI in films, en de realtime toepassing van de technologie in consumentenhardware was een kleine revolutie.

Midrange RTX

Na de introductie van high-end desktop-gpu’s zoals de GeForce RTX 2080, 2080 Ti en 2070, werpt Nvidia zich nu volop op het midrange-segment met de RTX 2060. De spirituele opvolger van de GTX 1060 moet tot 50 procent betere prestaties afleveren op de desktop. Daarvoor schuilt onder de motorkap een Turing-chip met 1.920 CUDA-cores.

De basiskloksnelheid bedraagt 1.380 MHz, met een boost tot 1.680 MHz. 6 GB aan 14 Gbps-GDDR6-geheugen is toegankelijk via een 192-bit-interface (336 GBps). De kaart moet tot 50 procent beter presteren dan zijn voorganger, de GTX 1060. Daarnaast heeft ook deze RTX natuurlijk ray-tracing aan boord. Nvidia voorziet de gpu verder van 240 tensor-cores, goed voor een deep learning-capaciteit van maar liefst 52 teraflops. De prijs in euro kennen we nog niet, maar in de VS zal de kaart 349 dollar kosten. Op 15 januari ligt ze in de winkel.

Ray tracing in de laptop

Interessanter dan de aankondiging van deze midrange-kaart is de onthulling van een splinternieuw laptop-portfolio. De RTX 2080, RTX 2070 en RTX 2060 zullen dit jaar te vinden zijn en meer dan 40 laptops. Nvidia stopt de volwaardige desktopversies van de kaarten in laptops, en doet daarvoor beroep op technologie die het vorig jaar introduceerde onder de noemer Max-Q. Met Max-Q worden de chips iets lager geklokt dan hun desktopvarianten om zo aan de thermische beperkingen van een laptopchassis te voldoen. Nvidia werkt nauw samen met alle laptopfabrikanten om ervoor te zorgen dat de koeling in de laptop optimaal is, zodat de chips nauw in de beurt van hun desktop-broertjes presteren.

Vergeleken met een GTX 1080 Max-Q moet een RTX 2080 Max-Q ongeveer 20 procent beter resteren. Wat de impact van de ray-tracing-capaciteiten op de prestaties en de thermische situatie zijn, is afwachten. Het is in ieder geval knap dat Nvidia erin slaagt om de 2.944 Cuda cores-tellende kaart met zijn 10,1 TFLOPs aan rekenkracht in een laptop te proppen.

De eerste RTX-laptops verschijnen in de winkelrekken vanaf het einde van de maand. Onder andere Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI en Gigabyte hebben exemplaren klaar staan.

