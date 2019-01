Nvidia hoopt met eigen autopilot graantje mee te pikken van automarkt

Nvidia is er volledig op gericht om zoveel mogelijk in te spelen op de markt van autonome voertuigen. Het bedrijf heeft een near-term product in ontwikkeling dat het mogelijk maakt om mee te doen op een heel nieuw segment in de autoindustrie. Tijdens de CES 2019 bleek dat het bedrijf de Nvidia Drive AutoPilot ontwikkeld heeft.

Dat is een referentieplatform dat autofabrikanten kunnen gebruiken om nieuwe en verfijnde geautomatiseerde rijfunctionaliteit naar hun productievoertuigen te brengen. Dat maakt het dus geen zelfrijdende voertuigen, maar wel auto’s die voorzien zijn van systemen die de chauffeur tijdens het rijden helpen.

Chauffeur helpen

Drive AutoPilot is gericht op onder meer het rijden op de snelweg. Voertuigen kunnen chauffeurs daar helpen in te voegen en uit te voegen. Ook kunnen ze de chauffeur op de hoogte brengen van onder meer voetgangers en fietsers, en helpen met parkeren. Verder houdt de assistent dankzij een computer vision systeem de chauffeur in de gaten. Als deze in slaap lijkt te vallen, kan er bijvoorbeeld een waarschuwingssignaal afgaan

De software stelt Nvidia er ook toe in staat om over-the-air software updates uit te rollen. De meeste autofabrikanten – op Tesla na – hebben die mogelijkheid nog niet ten volste omarmd. Wellicht dat Nvidia daarom al twee klanten heeft voor zijn technologie. Het gaat daarbij op Continental en ZF, die vanaf 2020 auto’s op de markt zullen brengen met het Drive AutoPilot platform.

Nvidia maakt overigens geen plug-and-play systeem voor zijn klanten. Die kunnen juist gebruik maken van het platform als referentie om zo zelf een eigen geautomatiseerd systeem op te zetten. Continental brengt zijn klanten dan ook enkel het automatisch rijden en parkeren. Aan de basis hiervan staat overigens de Xavier system-on-a-chip processor, die 30 biljoen berekeningen per seconde kan verwerken.